Brevets Apple : 7 idées folles auxquelles vous ne vous attendiez pas

Apple est l’un des plus grands géants de la technologie au monde. Il n’est donc pas surprenant que les Californiens travaillent toujours sur de nouvelles idées pour développer Apple en tant que marque. Nous vous présenterons quelques inventions intéressantes qu’Apple a brevetées au fil des ans – mais les produits associés n’ont jamais été commercialisés.

Par Sébastien Weber

iPhone en remplacement du MacBook



L’iPhone comme cœur d’un ordinateur portable ? Pourquoi pas?



Image : © Apple/USPTO 2022



Les brevets Apple qui ont été révélés au fil des ans vont de « étranges » à « pourraient être très utiles ». L’idée suivante appartient à la dernière catégorie.

Apple a breveté un gadget pour l’iPhone, qui est essentiellement un ordinateur portable sans fonctionnement interne. Il comprend une batterie, un écran et un clavier, mais il manque un processeur, une carte graphique, etc.

La tâche de ces composants devrait reprendre l’iPhone. Il vous suffit de le brancher sur le gadget pour que le smartphone devienne un ordinateur portable. Une version légèrement modifiée de ce brevet se débrouille également sans écran. Un iPad peut être inséré à sa place, de sorte que l’ensemble fonctionne également comme un ordinateur portable.

Bracelets avancés pour l’Apple Watch



Il y avait presque un bracelet de montre auto-ajustable.



Image : © Apple/USPTO 2022



La caméra du bracelet Apple Watch : pourrait également provenir d’un film d’espionnage.



Image : © Apple/USPTO 2022







Il existe deux brevets intéressants pour l’Apple Watch qui concernent les bracelets de la montre intelligente.

Un brevet décrit un bracelet Apple Watch qui s’adapte individuellement au poignet du porteur. Ceci afin d’éviter que le bracelet ne soit trop serré, ne se coince dans les cheveux, etc. Le bracelet intelligent peut être ouvert et fermé via l’Apple Watch.

Une autre version brevetée du bracelet Apple Watch possède une caméra intégrée. La montre devrait pouvoir prendre des photos sans que l’utilisateur n’ait à avoir son iPhone avec lui. Les enregistrements peuvent ensuite être transférés sur l’iPhone ou d’autres appareils connectés. Depuis que l’Apple Watch maîtrise le LTE, une transmission via le réseau mobile serait également envisageable.

Apple voit l’avantage pratique dans le fait que vous n’avez pas à sortir votre iPhone de votre poche aussi souvent. De plus, un tel appareil photo Apple Watch pourrait également prendre des photos lorsque vous ne pouvez pas avoir votre smartphone avec vous, par exemple lorsque vous nagez ou plongez.

Clavier résistant à la saleté



Dommage, de nombreux utilisateurs aimeraient probablement un clavier sans miettes.



Image : © Apple/USPTO 2022



Vous le savez probablement aussi : toute personne qui s’assoit souvent devant l’ordinateur, que ce soit à titre privé ou professionnel, déjeune également ou prend une collation devant l’ordinateur.

Pour protéger le clavier des miettes et autres saletés, Apple a breveté deux concepts. La première est assez simple : elle décrit une membrane protectrice entre les touches. Cela devrait empêcher les restes et autres de tomber dans le clavier.

Le deuxième brevet d’Apple pour les claviers se concentre un peu plus sur la technologie. Les touches du clavier sont équipées de buses d’aération. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, elle émet un souffle d’air qui chasse chaque petite miette. En théorie, le clavier reste propre – mais les souffles d’air constants ne sont probablement pas vraiment adaptés à un usage quotidien.

Casque avec fonctions de santé



Les écouteurs biométriques pourraient effectivement arriver sur le marché.



Image : © Apple/USPTO 2022



L’Apple Watch est déjà connue pour surveiller vos fonctions corporelles, par exemple en mesurant votre fréquence cardiaque. Les écouteurs biométriques, pour lesquels Apple a déposé un brevet, devraient pouvoir faire tout cela et plus encore. Les écouteurs supra-auriculaires doivent également enregistrer votre pouls, surveiller votre respiration, mesurer la température corporelle et certaines autres valeurs.

Les écouteurs de sport biométriques ne sont jamais arrivés sur le marché, mais des écouteurs avec des fonctions de santé pourraient effectivement apparaître. Les AirPods Pro 2 seraient capables de suivre la fréquence cardiaque et la température corporelle de l’utilisateur et même d’évaluer sa posture.

Capteurs de gaz toxiques



Les capteurs de gaz toxiques seraient un gadget Apple très spécial.



Image : © Apple/USPTO 2022



Apple a développé des capteurs spéciaux qui peuvent être intégrés dans des appareils mobiles – tels que l’iPhone ou l’Apple Watch. Ces capteurs détectent des niveaux dangereux de gaz toxiques. Votre appareil Apple peut l’utiliser pour vous avertir des niveaux excessifs de monoxyde de carbone ou d’autres gaz dangereux.

Retour haptique pour vos pieds



Les chaussettes vibrantes sonnent plutôt bien.



Image : © Apple/USPTO 2022



La rumeur veut qu’Apple travaille sur des lunettes VR ou AR depuis des années. Il n’y a pas encore d’informations officielles à ce sujet. Cependant, les brevets d’Apple continuent d’apparaître et suggèrent que les rumeurs ne sont pas trop farfelues, telles que les suivantes : les Californiens ont obtenu un concept qui leur permet de transmettre un retour haptique à vos pieds lorsque vous êtes dans un monde virtuel

Les premiers concepts peuvent être décrits comme des « chaussettes VR » – qui, selon Apple, ne doivent pas nécessairement être des chaussettes ou des chaussures. L’entreprise est plus préoccupée par le concept de donner à l’utilisateur la sensation crédible de courir sur différentes surfaces avec divers capteurs et moteurs.

Fini de filmer des concerts avec l’iPhone



C’est aussi beaucoup plus agréable de profiter d’un concert que de le filmer.



Image : © Apple/USPTO 2022



Enfin, une idée d’Apple qui décevrait sûrement de nombreux utilisateurs d’iPhone. La société a déposé un brevet dans lequel la caméra du smartphone utilise la lumière visible et infrarouge pour détecter l’emplacement actuel.

Cela permet à l’iPhone de déterminer, par exemple, que vous êtes à un concert – et de désactiver l’appareil photo. Le sens? Vous devriez profiter du spectacle au maximum. Bien sûr, la protection du droit d’auteur joue également un rôle. Après tout, les enregistrements de concerts sont généralement interdits.

Un autre objectif de cette détection de lieu spéciale semble plus pratique : l’iPhone peut, par exemple, également reconnaître que vous êtes dans un musée – et vous montrer des informations sur l’exposition que vous avez visitée.