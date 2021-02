Brett Ratner fera son retour en tant que réalisateur avec Milli Vanilli Biopic après des allégations d’inconduite

Brett Ratner retournera à la présidence du directeur pour un Projet Milli Vanilli sans titre, un projet de passion de longue date pour le Heure de pointe réalisateur. Deadline rapporte que RatPac Entertainment de Ratner a conclu un accord avec Millennium Media pour développer le projet, que Ratner tente de lancer depuis au moins dix ans. Les ventes auraient été lancées avant le prochain EFM virtuel. Aucun commentaire officiel n’a encore été donné par Ratner ou Millennium.

Les droits à vie de Milli Vanilli ont été acquis du membre survivant du groupe Fab Morvan et le film comprendra tous les succès les plus connus du groupe. Cela inclut « Girl You Know It’s True », écrit par Kevin Liles; Liles servira également de producteur exécutif pour le film. Ratner réalisera en utilisant un scénario écrit par Heures de pointe 2 et 3 l’écrivain Jeff Nathanson.

Brett Ratner, qui a dirigé les films Heure de pointe trilogie, Dragon Rouge, et X-Men: L’Affrontement final, n’a pas réalisé de long métrage depuis Hercule a été libéré en 2014. En 2017, le réalisateur a été accusé d’inconduite sexuelle par pas moins de sept femmes, dont les actrices Olivia Munn et Natasha Henstridge. Warner Bros. a répondu en rompant immédiatement tous les liens avec Ratner, choisissant de ne pas renouveler leur contrat de coproduction lucratif. Ratner a nié les allégations dans un communiqué publié à l’époque.

«À la lumière des allégations formulées, je choisis de m’éloigner personnellement de toutes les activités liées à Warner Bros.-», a déclaré Ratner. « Je ne veux pas avoir d’impact négatif possible sur le studio tant que ces problèmes personnels ne sont pas résolus. »

Depuis son éviction de Warner Bros., Ratner faisait profil bas. Il est revenu tranquillement au cinéma en 2019 en tant que producteur sur Georgetown, Le drame policier de Christoph Waltz avec Waltz, Vanessa Redgrave et Annette Bening. Plus tôt ce mois-ci, il a également été rapporté que le studio de Ratner, RatPac Entertainment, avait acquis les droits d’histoire de la vie des fondateurs de WallStreetBets, Jaime et Joel Rogozinski. WallStreetBets est le subreddit connu pour son rôle dans la frénésie boursière bien médiatisée GameStop le mois dernier.

De Munich, en Allemagne, Milli Vanilli a été fondée en 1988 par le producteur de musique Frank Farian. Composé de Fab Morvan et Rob Pilatus, le duo a très vite trouvé le succès en entrant en scène, vendant des millions de disques en quelques années. En 1990, le duo a remporté le Grammy Award du meilleur nouvel artiste, rendant le groupe encore plus populaire avec un avenir qui semblait incroyablement brillant à l’époque.

Bien sûr, la plupart d’entre nous savent que les choses ne sont allées qu’au sud à partir de là. Quand il a été révélé que Morvan et Pilatus n’avaient pas réellement interprété le chant du groupe et se synchronisaient sur les lèvres pendant les concerts, leur puissance de star s’est rapidement effondrée. Les deux ont prévu un retour en 1998 avec un nouvel album avec Morvan et Pilatus au chant principal, mais sa sortie a été annulée lorsque Pilatus a été retrouvé mort d’une overdose accidentelle. Morvan sortira plus tard son propre album solo, Révolution de l’amour, en 2003.

Aucun autre détail n’a encore été révélé sur le film Milli Vanilli, comme d’éventuelles informations sur le casting ou la date à laquelle Ratner prévoit de commencer la production. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

