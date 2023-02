Brett Gelman qualifie les acteurs de Young Stranger Things de « vrais professionnels et artistes »

Brett Gelman chante les louanges de son cadet Choses étranges coéquipiers. La série Netflix acclamée par la critique a été créée en 2016 et a combiné des acteurs vétérans comme Winona Ryder, David Harbour et Matthew Modine, avec des costars plus jeunes comme Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin et Noah Schnapp. La série à succès a mis en lumière sa jeune distribution et, lors d’une conversation avec People, Gelman a parlé de travailler avec Brown, Sadie Sink, McLaughlin, Finn Wolfhard, Schnapp et Matarazzo :





« Je n’ai pas travaillé avec beaucoup d’entre eux directement, mais j’ai passé beaucoup de temps avec eux. J’ai eu la chance de travailler un peu avec eux, surtout la saison dernière, autour de la table du dîner et des trucs comme ça. Je veux dire , ce sont des gens vraiment impressionnants dont j’ai appris. » Il ajoute: « Ce sont simplement de vrais professionnels et artistes et ont vraiment pris très au sérieux leurs rôles dans la série et leurs rôles en dehors de la série – pas seulement en tant qu’acteurs, mais en tant que personnes que les jeunes admirent. »

Gelman a également pris le temps de féliciter Schnapp individuellement. L’acteur de 18 ans qui a incarné Will Byers pendant la diffusion de l’émission, est récemment devenu gay.

« Je suis vraiment fier de lui. Je suis très heureux pour lui qu’il soit sorti. Je veux dire, c’est incroyable et c’est incroyable pour les enfants LGBTQ+ à voir. C’est un énorme cadeau pour les gens de savoir qu’ils devraient être qui ils le sont », a déclaré Gelman à People.

Gelman n’est pas le seul Choses étranges membre adulte de la distribution qui a discuté de travailler aux côtés de la jeune distribution talentueuse. Modine, qui a incarné le méchant Dr. Martin Brenner tout au long de plusieurs saisons de la série, a déclaré au Times l’année dernière qu’il avait parlé avec ses jeunes camarades dans l’espoir de les aider à comprendre les « montagnes russes » qui accompagnent une carrière dans le divertissement.





Brett Gelman sera de retour pour la dernière saison de Stranger Things

Gelman a rejoint Choses étranges lors de sa deuxième saison en tant que Murray Bauman, théoricien du complot et enquêteur privé un peu obsédé par les espions russes. Après avoir survécu à la violente quatrième saison de la série, Gelman reviendra pour la cinquième et dernière saison.

Tout au long des années 2000, Gelman a été présenté dans plusieurs émissions de natation pour adultes, mais il est surtout connu pour ses rôles dans Étranger Choses et Sac à puces. Il est apparu le plus récemment sur Lyle, Lyle Crocodile et a exprimé Myc Celium dans la série animée Netflix Travail intérieur. Il apparaîtra ensuite dans la comédie errants aux côtés de Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte et Isla Fisher.

La dernière saison très attendue de Choses étranges n’a pas encore de date de sortie, mais le mois dernier, Schnapp a annoncé que la nouvelle saison commencerait à tourner en mai. Saisons 1 à 4 de Choses étranges sont disponibles en streaming sur Netflix.