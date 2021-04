Bretman Rock dit que David Dobrik l’a fait se sentir « hors de propos » lors de leur première rencontre

« Personne n’a jamais jeté sur moi et m’a fait me sentir si hors de propos en une seule nuit. »

Bretman Rock s’est rendu sur Instagram Live dimanche 25 avril pour raconter à ses abonnés comment David Dobrik l’avait traité lors de leur première rencontre aux People’s Choice Awards en 2019.

De retour en 2019, Bretman Rock a remporté la catégorie Beauty Influencer lors de la cérémonie. La même année, David Dobrik a remporté le prix du Social Star. Les deux étaient tous les deux présents pour récupérer leurs récompenses, mais Bretman a révélé que leur première rencontre le faisait se sentir « si hors de propos ».

Dans la vidéo, Bretman déclare: « Il y a quelques années, j’ai remporté le prix de l’influenceur beauté de l’année aux People’s Choice Awards, la même année que David motherf * cking Dobrik a remporté le prix du créateur de contenu de l’année. Ils ont littéralement dit notre noms dos à dos quand nous avons gagné, non? «

Bretman Rock raconte comment David Dobrik l’a traité aux People’s Choice Awards. Image: Todd Williamson / E! Divertissement / Banque de photos NBCU, Amy Sussman / KCA2021 / Getty Images pour Nickelodeon

Bretman a ensuite expliqué comment il s’était rendu à la table de David pour montrer à ses amis le prix qu’il venait de remporter, avant que David ne s’approche de lui et lui demande qui il était. Il a dit: « Je ne lui parlais même pas et il s’approche de moi et il me dit: » Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu’avez-vous gagné? « »

Bretman a poursuivi: « Salope, qui suis-je putain? Qu’est-ce que j’ai gagné? Et qu’est-ce que je suis putain de putain? Tout d’abord, je ne dois pas une explication . Deuxièmement, ils ont littéralement dit nos noms et notre catégorie juste après le f * ck. «

Bretman a ensuite expliqué ce que les propos de David lui faisaient ressentir, en particulier après la récente perte de son père. «Littéralement la veille de ma récompense, mon père est mort», a-t-il déclaré. «Pendant tout le temps où j’étais littéralement debout près de leur table, personne n’a jamais chié sur moi et m’a fait me sentir si hors de propos en une seule nuit de baise.

Au cours des derniers mois, David Dobrik a été confronté à une réaction intense suite à des allégations d’agression sexuelle contre d’anciens membres de la Vlog Squad, ainsi qu’à des allégations d’intimidation et d’environnement toxique. Un certain nombre de marques l’ont abandonné en conséquence. Sa chaîne YouTube a également été démonétisée.

David a également été récemment critiqué pour son rôle dans l’accident presque mortel de Jeff Wittek. Lors du tournage d’une vidéo de retour post-pandémique pour la chaîne de David, Jeff a participé à une cascade dangereuse qui l’a amené à heurter le côté d’une excavatrice, se brisant le crâne et se cassant la hanche. David contrôlait la pelle au moment de l’accident.

Depuis la publication d’une deuxième vidéo d’excuses le 23 mars, David n’est plus présent sur les réseaux sociaux.

