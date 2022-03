Bretagne : Où acheter des vêtements et accessoires en clin d’œil à la région ?

Destination privilégiée par de nombreux Français et visiteurs des pays voisins, la Bretagne est une région connue et appréciée de tous. Paysages à couper le souffle, galettes, beurre salé… nombreux sont les symboles de la Bretagne. De manière à lui rendre hommage, différentes boutiques ont vu le jour, proposant des produits originaux qui sauront rappeler les couleurs de cette région. Nous évoquerons ici quelques enseignes commercialisant des accessoires et vêtements à craquer, en honneur à la Bretagne.

Les produits préférés des Bretons

La marinière : un incontournable de la garde-robe

Symbole typique de la Bretagne, la marinière est un tricot présentant des rayures horizontales, généralement bleues et blanches. Longtemps porté par les marchands Bretons, ce vêtement est aujourd’hui une pièce incontournable de la garde-robe.

À l’heure actuelle, la marinière se décline sous différentes formes, conservant toutes ces célèbres rayures. Vous la trouverez alors en tricot à manche longue comme le portaient les marins, mais également en t-shirt à manches courtes, en sweat-shirt, ou encore en body pour bébés. Par ailleurs, de manière à amplifier le côté breton de ces dernières, certains modèles présentent également des petites broderies additionnelles. Parmi les incontournables, nous retrouvons notamment le “petit au beurre” sur les modèles pour enfants, ou encore le “maman bretonne” ou “papa breton” pour les parents. Par ailleurs, certaines boutiques telles que Breizh Club vous proposent également de personnaliser la broderie.

Portées par les hommes femmes et enfants, la marinière fait partie des pièces indissociables de la Bretagne. Il s’agit alors d’un vêtement qui saura afficher un réel hommage à la Bretagne, tout en vous assurant style et élégance.

Des accessoires originaux pour éveiller le Breton en vous

Si la marinière est un vêtement qui saura indiscutablement rappeler la Bretagne, nous retrouvons également d’autres types de produits qui sauront vous faire voyager en un simple coup d’œil.

Dans un premier temps, il peut s’agir d’articles de prêt-à-portés, autre que le style marinière, mais qui sauront afficher un design ou un slogan en hommage à la Bretagne. Parmi les favoris, nous retrouvons notamment les broderies cœur “Beurre salé Club” ou les impressions travaillées du phare de Saint-Malo. Vous trouverez également des phrases plus humoristiques, telles que “Born to be Breton” ou “Le beurre c’est la vie”, qui sauront en convaincre plus d’un.

Dans un second temps, de manière à afficher votre passion pour la Bretagne de manière plus subtile, les boutiques telles que Breizh Club mettent en avant une large gamme d’accessoires originaux aux designs soignés :

Totebags

Cabas

Sacs de plage

Chaussettes

Stickers

Mugs

Torchons

Etc.

Quelles que soient vos préférences, vous serez assuré de trouver l’accessoire idéal pour manifester votre amour pour la Bretagne.

Quelles enseignes privilégier pour des accessoires et vêtements originaux ?

Grandement développé à travers l’Hexagone, le marché des produits originaux qui sauront rappeler la Bretagne connaît un succès grandissant. Au cœur même de la région comme dans le reste de la France, nombreuses sont les personnes portant un vêtement ou accessoire en hommage à la Bretagne. Acheté directement dans une boutique dédiée, ou trouvé dans des plus grandes enseignes commercialisant différents types de produits, ceux-ci ont un objectif commun : afficher votre amour pour cette magnifique région. Nous vous présentons ici deux marques incontournables qui sauront combler chacune de vos attentes.

À l’aise Breizh

Certainement l’une des marques les plus connues lorsqu’on évoque les goodies bretons, À l’aise Breizh est originellement un restaurant brasserie. L’année de son lancement, cette dernière met également en place un atelier de sérigraphie et de broderie grâce auquel vont naître de nombreuses pièces aux couleurs de la Bretagne. Peu à peu, la marque va développer toute une gamme de produits humoristiques ainsi que ses fameux autocollants Bidoug “À l’aise Breizh” retrouvé notamment sur les voitures.

Le choix de la rédaction : Breizh Club

Entreprise basée à Rennes, Breizh Club se spécialise dans la commercialisation de produits originaux et variés qui sauront évoquer la Bretagne avec style. D’une part, vous disposerez d’un large choix concernant le prêt-à-porter, avec des articles pour toute la famille. Dans un second temps, vous trouverez également une multitude d’accessoires uniques qui sauront ajouter une touche bretonne à chacune de vos tenues. Enfin, Breizh Club dispose d’une gamme d’articles pour votre maison, afin de décorer votre intérieur en hommage à notre belle région.