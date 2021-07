Bret ‘The Hitman’ Hart accueille les voeux d’anniversaire des lutteurs et des fans de la WWE du monde entier

Le Temple de la renommée de la WWE Bret « The Hitman » Hart reçoit beaucoup d’éloges et de vœux de la part de ses fans ainsi que de ses contemporains en l’honneur de son 64e anniversaire. Après avoir fait ses débuts à la WWE (alors WWF) en 1984, Hart est devenu l’un des interprètes les plus populaires de la lutte professionnelle au milieu des années 90. Il est également connu des fans de catch du monde entier comme « le meilleur qui soit, le meilleur qui soit, et le meilleur qui existera ».

Sur Twitter, il y a un essaim de messages d’hommage en l’honneur de Hart pour son anniversaire. Nattie Neidhart, la vraie nièce de Hart et la fille de Jim « The Anvil » Neidhart, a écrit dans un tweet: « Joyeux anniversaire, Hitman. Merci d’être toujours là pour mon père et pour moi, inconditionnellement. Tu es vraiment le MEILLEUR . »

Joyeux anniversaire, Hitman. Merci d’avoir toujours été là pour mon père et pour moi, inconditionnellement. Vous êtes vraiment le MEILLEUR. @BretHartpic.twitter.com/fd6ZjqxjyT – Nattie (@NatbyNature) 2 juillet 2021

En publiant une image de Hart appliquant le Sharpshooter à Randy Savage, CM Punk a tweeté: « Joyeux anniversaire au meilleur de tous les temps @BretHart. »

Joyeux anniversaire au meilleur de tous les temps @BretHartpic.twitter.com/J4MFmytc7O – joueur/entraîneur (@CMPunk) 2 juillet 2021

« Joyeux anniversaire @BretHart », a tweeté JTG, qui était la moitié de Cryme Tyme aux côtés du défunt lutteur Shad Gaspard. « C’était la première fois que je rencontrais The Hitman. Shad et moi sommes allés à RAW juste pour le rencontrer (nous n’étions même pas programmés pour l’émission). Bret a signé mon livre et m’a donné certains des meilleurs conseils. »

Bon anniversaire @BretHart

C’était la première fois que je rencontrais The Hitman. Shad et moi sommes allés à RAW juste pour le rencontrer (nous n’étions même pas programmés dans l’émission). Bret a signé mon livre et m’a donné certains des meilleurs conseils. pic.twitter.com/05aXTR3aG2 – JTG (JAY THA GAWD) (@Jtg1284) 2 juillet 2021

En retweetant des images de leur passage au Royal Rumble 1994 ensemble, Lex Luger a déclaré: « J’étais tellement nerveux à l’idée que nous touchions tous les deux le sol simultanément. @BretHart a pris le commandement et a fait en sorte que cela se produise. À la hauteur de son surnom d’être le meilleur. «

J’étais tellement nerveux à l’idée que nous touchions tous les deux le sol en même temps. @BretHart a pris le commandement et l’a fait se produire. À la hauteur de son surnom d’être le meilleur ???? https://t.co/b1drE9hVSl – Lex Luger (@GenuineLexLuger) 2 juillet 2021

« Joyeux anniversaire Hitman », a tweeté le champion du monde des poids lourds de la NWA, Nick Aldis.

Et les Calgary Hitmen, la ligue de hockey junior nommée d’après le surnom de lutte de Hart, a ajouté dans un autre tweet: « Je souhaite un joyeux anniversaire au meilleur qui soit, au meilleur qui soit et au meilleur qui sera jamais – ami de l’équipe et de Calgary @BretHart ! »

Souhaitant un joyeux anniversaire au meilleur qui soit, le meilleur qui soit et le meilleur qui soit – ami de l’équipe et de Calgary @BretHart! pic.twitter.com/Ez891htSEL – Tueurs à gages de Calgary (@WHLHitmen) 2 juillet 2021

De nombreux fans rendent également hommage à The Hitman lors de sa journée spéciale. Un très grand fan a tweeté : « Joyeux anniversaire Bret Hart. Tu es la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de la lutte professionnelle il y a 30 ans. Tu m’as inculqué qu’avec un travail acharné et du dévouement, tu peux tout faire. Je te respecte énormément. . Personne ne s’en approche. »

Joyeux anniversaire Bret Hart. Vous êtes la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de la lutte professionnelle il y a 30 ans. Vous m’avez inculqué qu’avec un travail acharné et du dévouement, vous pouvez tout faire. Je te respecte foutrement. Personne ne s’en approche ?????????? pic.twitter.com/BYiyIzmRGh – Stéphanie Dyan (@oddurbanite) 2 juillet 2021

Un autre tweet a ajouté: « J’entends sans cesse qu’hier était la fête du Canada, mais je pense que je parle pour tout le monde quand je dis qu’aujourd’hui est la VRAIE fête du Canada. Une fête du Canada comme vous n’en avez jamais vu de toute votre vie. Joyeux anniversaire Hitman !! ! »

J’entends toujours qu’hier était la fête du Canada, mais je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis qu’aujourd’hui est la VRAIE fête du Canada. Une fête du Canada comme vous n’en avez jamais vu de toute votre vie. Joyeux anniversaire Hitman !!! #BretHartpic.twitter.com/ZkxmJQSubo – Kenny Majid – Un Kenny pour vos pensées (@akfytwrestling) 2 juillet 2021

Et une autre fan a posté une photo d’elle avec Bret et a écrit : « Joyeux anniversaire à l’un des êtres humains les plus incroyables que Dieu ait jamais créés – @BretHart ! Je suis tellement heureuse que tu existes et encore plus heureuse d’avoir grandi en étant fan de Bret Hart. «

Joyeux anniversaire à l’un des êtres humains les plus incroyables que Dieu ait jamais créés – @BretHart! Je suis tellement heureuse que tu existes et encore plus heureuse d’avoir grandi en étant fan de Bret Hart ???? #bon anniversaire#brethart#le meilleur ❤ pic.twitter.com/J9XHTR3AOc – Rafaela (@SweetestJourney) 2 juillet 2021

Hart a depuis pris sa retraite du divertissement sportif, bien qu’il fasse des apparitions sporadiques dans la programmation de la WWE, y compris une deuxième intronisation au Temple de la renommée de la WWE en tant que membre de la Fondation Hart en 2019. Tous ses matchs classiques de la WWE et de la WCW peuvent être regardés sur le service de streaming Peacock. Joyeux anniversaire, Bret « The Hitman » Hart ! Vous pouvez voir ce que les autres fans disent de The Hitman en l’honneur de son anniversaire sur Twitter.

Un très joyeux anniversaire à mon lutteur préféré de tous les temps @BretHart! pic.twitter.com/YPHQVRWrev – Hasbook (@thehasbook) 2 juillet 2021

@BretHart Joyeux 64e anniversaire Bret, je te souhaite tout le meilleur aujourd’hui et tous les jours pour l’avenir. Ce ne sont que quelques-uns des nombreux souvenirs que vous m’avez donnés au fil des ans. J’espère vous revoir bientôt…..Joyeux anniversaire Bret, je t’aime toujours. ???????????????????????????? pic.twitter.com/jD9FQEOEbr – Angie Garcia (@AngieGarcia0925) 2 juillet 2021

Joyeux anniversaire à l’un de mes lutteurs préférés de tous les temps @BretHart J’espère que vous avez une journée incroyable. #BretHart#wwe#wweuniversepic.twitter.com/wFBjNIlEaD – Rebecca Flook (@Nesidara) 2 juillet 2021

eu l’honneur de rencontrer @BretHart l’année dernière au Big Event à New York. L’un des meilleurs à le faire. Joyeux 64e anniversaire Bret ! #BretHart#WWEpic.twitter.com/JpWs6ztiB8 – Podcast Kenny The Sports Guy (@kenny_sports) 2 juillet 2021

Joyeux anniversaire à mon catcheur préféré @BretHartpic.twitter.com/yVgq6LHexr – Jason Laboy Photographie (@Jason24cf) 2 juillet 2021

