Brennero. Est-ce le nom du nouveau mini SUV d’Alfa Romeo?

Actuellement dédiée à la production de la Fiat 500 et de la Lancia Ypsilon, l’usine FCA de Tychy, en Pologne, sera modernisée. Le but? Héberger la production de modèles électriques et hybrides pour Jeep, Fiat et Alfa Romeo. Désormais, les rumeurs indiquent que le modèle prévu pour Alfa Romeo a déjà un nom: Brennero.

Toujours dans l’incertitude (le nom n’est pas encore officiel), selon des sources citées par Automotive News Europe, cette nouvelle Alfa Romeo assumera le rôle d’un petit SUV, se positionnant en dessous de la future Alfa Romeo Tonale, confirmant une rumeur qui était déjà apparu il y a quelques mois.

Accompagnant ce qui est connu, pour le moment, comme Alfa Romeo Brennero devrait être deux autres petits SUV / Crossover: un de Jeep qui se positionnera sous le Renegade (probablement le bébé-jeep dont on a déjà tant parlé) et une de Fiat, qui aura pour mission de prendre la place laissée vacante par Punto en 2018 et devrait recevoir beaucoup d’influence du concept Centoventi.

Selon Automotive News Europe, la production de ces trois modèles devrait démarrer au second semestre 2022 et la modernisation de l’usine de Tychy correspond à un investissement de 204 millions de dollars (environ 166 millions d’euros).

Plate-forme? CMP, bien sûr

Le nouveau mini-SUV d’Alfa Romeo utilisera la plate-forme CMP du Groupe PSA, étant ainsi pratiquement assuré qu’il comportera une variante 100% électrique. Si vous vous souvenez bien, FCA a arrêté il y a quelques mois de développer cinq modèles segment B pour leur permettre d’adopter la plateforme du Groupe PSA en amont, avant même la conclusion de l’accord de fusion entre les deux groupes.

Comme pour tout le reste, les informations sont encore rares. La désignation du modèle doit être confirmée et les moteurs restent inconnus. Cependant, compte tenu du fait que le nouveau SUV d’Alfa Romeo partagera la plate-forme avec des modèles tels que la Peugeot 2008 ou l’Opel Mokka, il ne serait pas surprenant qu’il ait «hérité» de ces moteurs, notamment électriques (136 ch et 50 kWh)

Sources: Automotive News Europe et Motor1.