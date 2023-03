Brendan Hunt de Ted Lasso parle de son entraîneur de personnage Beard et de sa relation avec Jane Payne

Brendan Hunt joue le rôle de Coach Beard dans Ted Lasso et a été un favori des fans depuis la diffusion de l’émission. En plus d’être un acteur de la série, Hunt fait également partie des créateurs de Ted Lasso qu’il a développé avec Jason Sudeikis, Joe Kelly et Bill Lawrence. Maintenant que la série en est à sa troisième saison, Hunt partage certaines de ses réflexions sur son personnage Coach Beard.





En tant que personne qui fait partie de la série depuis le premier jour, Hunt a également été surpris de la tournure des événements au cours de la troisième saison. Le scénario actuel de la série est le produit de toutes les contributions qu’ils ont reçues. Il a dit à Collider,

« Il y a beaucoup de choses inattendues. Nous avons été sur la bonne voie avec nos trucs principaux que nous avons toujours imaginés, mais même tout cela s’est ajusté un peu, ou s’est enrichi, et a été complété par ces choses parallèles que nous n’avions jamais imaginées. Ce sont toutes des fleurs des graines de contributions que nous avons reçues des écrivains que nous avons ramassés en cours de route et des membres de la distribution qui ont fait tout plus que la somme de ses parties. C’est toujours un effort de groupe, de tous ceux qui nous ont rejoints dans ce voyage, tout en étant toujours enfermés dans la coque d’origine du vaisseau spatial.

Le personnage de Brendan Hunt dans Ted Lasso et sa relation avec Jane

IMDb

Le personnage de Hunt, Coach Beard, est un peu imprévisible, il fait parfois des choses hors de son caractère. Hunt partage ses réflexions sur le comportement de Coach Beard, a-t-il expliqué,

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je pense que les gens savent les choses les plus importantes à son sujet, c’est-à-dire qu’il est une créature troublée, mais essentiellement aimante, c’est une éponge de faits et de connaissances, qui a dit oui à beaucoup de choses dans la vie, et qui, surtout, est toujours là pour ceux qu’il aime le plus. Maintenant, avons-nous eu un inventaire complet de toutes ses expériences et voyages, et des tampons sur son passeport, qui en soi peut avoir un pseudonyme ? Non, nous n’avons pas. Mais au fond de lui, nous connaissons le gars maintenant.

Hunt admet que la raison pour laquelle l’entraîneur Beard n’a jamais été l’entraîneur-chef était à cause de sa nature destructrice, qui peut être vue à travers sa relation avec Jane. Il a dit,

« D’une certaine manière, je pense que sa relation avec Jane nous dit pourquoi il n’est pas entraîneur-chef. Il a une sorte de trou dans son âme qu’il doit juste combler, dans la poursuite de la passion, peu importe à quel point cette passion peut être toxique ou destructrice.

Nouveaux épisodes de Ted Lasso sortent sur Apple TV+ tous les mercredis.