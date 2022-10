Brendan Gleeson explique pourquoi il a rejoint Joker: Folie à Deux Cast

Joker a été un énorme succès en 2019 auprès du public et du box-office. Joaquin Phoenix a donné une performance phénoménale dans le film, recevant un Oscar pour son rôle principal en tant qu’Arthur Fleck/Joker. De plus, le film a atteint la somme stupéfiante d’un milliard de dollars au box-office, devenant le film R-rated le plus rentable jamais sorti, dépassant de loin Deadpool 2 avec 786 millions de dollars.





Sans surprise, les acteurs feraient la queue pour avoir une chance d’apparaître dans la suite, Joker : Folie à Deux. Brendan Gleeson était un talent qui ne pouvait pas dire non à l’opportunité, comme il le dit lors d’une interview avec Collider. Gleeson pourrait enfin retrouver Phoenix, avec qui il partageait l’écran de M. Night Shyamalan. Le village. Cependant, l’acteur d’origine irlandaise de 67 ans avait une toute autre raison de rejoindre la suite dirigée par Todd Phillips.

« Ce n’était pas le matériel, ce qui est un excellent moyen de m’éviter d’avoir à répondre à des questions sur les critères », explique-t-il. « C’était l’aboutissement du premier film. J’ai travaillé avec Joaquin avant sur Le village… Et donc je l’ai connu à partir de ce moment-là. Et cette performance, je suis toujours en admiration devant elle. » Gleeson continue, disant qu’il a dit oui au rôle en un clin d’œil. « Cette performance en tant que Joker, dans ce premier film. Ce fut l’une des réalisations les plus extraordinaires que j’aie jamais eues. Et pour que Todd ait – travaillé le film pour permettre cela, je n’ai pas eu à me le demander deux fois. Je ne l’ai vraiment pas fait. »

Gleeson semble certainement enthousiasmé par son rôle dans la suite à venir, bien que les détails entourant son personnage n’aient pas encore été publiés. Les fans attendent encore longtemps car Joker : Folie à deux arrive en salles le 4 octobre 2024.





Joker : Folie à deux A commencé à remplir son casting

Joker : Folie à deux est sur le point d’avoir un casting de stars alors que le film se prépare pour sa sortie en 2024. Phoenix reprendra bien sûr son rôle de personnage titulaire; cependant, une annonce surprise est arrivée en juin plus tôt cette année. Lady Gaga apparaîtra comme Harley Quinn dans le film, avec des rumeurs suggérant que la suite comportera des éléments musicaux.

Margot Robbie s’est récemment exprimée sur le casting de Gaga, alors que l’actrice incarnait Harley Quinn dans plusieurs films, dont Escouade suicide, Oiseaux de proieet le spin-off/suite/reboot La brigade suicide. « Cela me rend si heureuse, parce que j’ai dit dès le début que tout ce que je veux, c’est que Harley Quinn soit l’un de ces personnages, comme Macbeth ou Batman, passe toujours d’un grand acteur à un grand acteur », a déclaré l’actrice.

En plus de Gaga, Zazie Beetz reprendra son rôle de Sophie Dumond, l’intérêt amoureux d’Arthur Fleck, qui, par coïncidence, a été inventé dans son propre esprit. Catherine Kener (Sortez, Capote) et Jacob Lofland (Boue, Le fils) ont également des rôles non divulgués dans le film. Bien que les fans doivent attendre de voir le casting dans Joker : Folie à deuxle public aura la chance de voir Brendan Gleeson dans le prochain film Les Banshees d’Inisherin, arriver dans les salles le 21 octobre