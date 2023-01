Brendan Fraser surprend les fans lors de la projection de la momie

Brendan Fraser est passé à une projection de The Mummy pour remercier les fans de leur soutien et les encourager à voir son dernier film, The Whale.

Cela a été quelques mois fantastiques pour Brendan Fraser. Son film le plus récent, La baleine, le tue lors de cérémonies de remise de prix, l’acteur venant de remporter un Critics Choice Award pour son interprétation dans le film de Darren Aronofsky. Lors de son discours, tout en recevant la reconnaissance, Brendan a remercié les fans de l’avoir soutenu après tant d’années dans le noir.





Par Twitterune vidéo a fait surface de Fraser faisant une apparition spéciale à un double long métrage de La momie au Cinéma Prince Charles, en prenant du temps pour interagir avec le public :

Dans la vidéo, l’acteur « gâte » le film pour les gens du théâtre et les invite à regarder La baleinequi est toujours un concurrent sérieux pour les Oscars.

FILM VIDÉO DU JOUR

Fraser nomme également ses co-stars de La momie franchise, Rachel Weisz, John Hannah et Arnold Vosloo, les remerciant pour le succès de la saga car c’était une partie essentielle de la carrière de Fraser et de l’histoire qui a mis son nom au sommet du box-office pendant de nombreuses années.





De quoi parle la baleine ?

A24

Après avoir reçu une standing ovation de six minutes à la Mostra de Venise, les attentes pour La baleine augmenté de façon spectaculaire. Le film n’est pas seulement le 8e long métrage de Darren Aronofsky, qui revient à l’écran après la controverse Mère!, mais il mettait également en vedette deux grands noms de l’industrie. La légende de l’action et de la comédie de tous les temps Brendan Fraser et Choses étranges star Sadie Sink, qui est devenue l’une des préférées des fans de la série.

L’histoire nous présente Charlie (Fraser), un professeur d’anglais qui est obèse et a décidé de se manger à mort. Son chagrin découle de la mort de son amant gay, qui le pousse à des crises de boulimie chroniques. Pendant ce temps, le protagoniste a du mal à renouer avec sa fille de 17 ans (Sink). Le film montre comment l’homme de 600 livres aura une dernière chance de se racheter avec sa fille.

La baleine représentait un énorme défi pour Fraser, même s’il a l’habitude de mettre son corps en action pendant le tournage, comme il l’a avoué à Collider :