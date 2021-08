Brendan Fraser s’étouffe après avoir appris que tout le monde soutient son nouveau rôle

UNE TikToker nommé Lindley (@littlelottiecosplay) a eu la joie de parler à Fraser après avoir fait un « très dernière minute achat sur rendez-vous’ à travers GalaxyCon Live, qui connecte les fans avec des célébrités via des appels vidéo.

Après avoir parlé à la star pendant deux minutes, Lindley a conclu qu’il était le ‘âme la plus pure’, ayant pu lui parler de son futur rôle.

Dans les images de leur échange, Fraser lui dit : « Je vais travailler avec Scorsese et Leo et Bob DeNiro. »

Fraser réponses: « Merci, je pense que je pourrais être malade! Un peu anxieux. Je veux dire, ça va être amusant, mais je suis comme [pretends to chew fingernails]. »

Lindley dit alors: « Vous avez ceci. Vous avez ceci. Sachez simplement qu’Internet est tellement derrière vous. Nous vous soutenons tellement. Il y a tellement de gens qui vous aiment, et nous vous soutenons. Et nous J’ai hâte de voir ce que tu vas faire ensuite. »

Écrivant sur Twitter, quelqu’un a dit : « Voir Brendan s’étouffer après avoir appris que tout le monde en ligne est derrière lui et excité pour son nouveau projet Je suis- [three crying emojis]. »

« Et si quelqu’un a besoin d’une preuve que cet homme est l’âme la plus pure, la voici ! Il est venu prêt avec une rose, un changement de chapeau, et dès qu’il a vu ce que je portais, il a dit ‘Evie, les années ont été bonnes pour toi !‘