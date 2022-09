Brendan Fraser retrouve Michelle Yeoh de Mummy 3 dans de douces photos TIFF

Le retour de Brendan Fraser a été presque un retour parfait pour l’acteur tant aimé, et malgré l’annulation de Fille chauve-sourisil est toujours sur la bonne voie grâce à son rôle dans La baleine. Fraser a été vu récemment lors de plusieurs événements pour promouvoir le film, et lors de l’une de ces apparitions, il a retrouvé son La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon co-vedette Michelle Yeoh.





En 2008, le troisième film de La momie La franchise était considérée comme la plus faible de la trilogie, mais malgré des critiques très mitigées, le film a réussi à rapporter 403 millions de dollars au box-office. Bien que cela ait effectivement tué la franchise, Fraser et Yeoh ont continué à faire d’autres choses. Malheureusement, la carrière de Fraser a pris une tournure difficile en raison de revers personnels, qui ont eu un impact sur ses apparitions au cinéma, mais cela semble être corrigé maintenant, car l’acteur est sur la bonne voie pour potentiellement remporter plusieurs récompenses pour son rôle dans La baleineen plus d’être célébré à chaque projection de festival du film auquel il a assisté.

Lors de leur apparition au Festival international du film de Toronto, Yeoh et Fraser se sont rencontrés et ont pris le temps de prendre quelques photos qui suffisent à faire sourire tout le monde. Studio de cinéma A24, qui est derrière le film à succès de Yeoh Tout, partout, tout à la foisont partagé les images sur leur compte Twitter, que vous pouvez voir ci-dessous.





Brendan Fraser a récemment partagé sa déception face à Batgirl Annulation

Images de Warner Bros.

Comme de nombreux fans de DC, Brendan Fraser a été déçu d’apprendre que Warner Bros. Discovery abandonnait Fille chauve-souris. De toute évidence, pour l’acteur, le film allait être une grande partie de son récent retour après de nombreuses années loin du grand et du petit écran. Il a récemment parlé de l’abandon du film en disant :

« Les fans voulaient vraiment voir ce film réalisé. Leslie Grace est une dynamo. Le film a été tourné et conçu pour un écran plus petit. À cette époque dont nous sommes sortis entre le service de streaming et la sortie en salles, cela a fini par être le canari dans la mine de charbon. Qu’avons-nous appris de cela ? Travaillez avec des cinéastes de confiance, comme Darren [Aranofsky].”

Bien sûr, il y avait peu de choses sur l’annulation du film qui était due aux stars ou à l’équipe derrière le film, la récupération d’argent de Warner Bros. Discovery étant la seule raison pour laquelle le film presque terminé n’a pas vu le jour. Cependant, il est clair que Fraser ne permet pas à ce petit revers d’affecter son avenir, car il aligne déjà un certain nombre de nouveaux rôles, notamment dans le cadre de Martin Scorsese. Les tueurs de la fleur de lune.

La baleine tire actuellement les premières critiques qui ne sont pas entièrement positives pour le film lui-même, mais qui ont toutes fait l’éloge de la performance de Fraser, que beaucoup ont citée comme un candidat potentiel aux Oscars, ainsi qu’un gagnant potentiel de nombreux autres prix pour son conduire. La baleine est prévu pour une sortie générale aux États-Unis le 9 décembre 2022.