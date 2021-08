Brendan Fraser rejoint Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

La renaissance de La momie La star Brendan Fraser (Brenaissance? Brendan Frenaissance?) continue, avec l’acteur très apprécié rejoignant le prochain western du réalisateur séminal Martin Scorsese Tueurs de la Lune Fleur. Fraser ajoute son nom à un casting déjà étoilé qui comprend les lauréats des Oscars Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons nominé aux Emmy et bien d’autres.

Tueur de la Lune Fleur est basé sur le livre acclamé par la critique Killers of the Flower Moon : les meurtres d’Osage et la naissance du FBI par David Grann, qui enquête sur une série de meurtres de riches Osage qui ont eu lieu dans le comté d’Osage, en Oklahoma, au début des années 1920, après la découverte d’importants gisements de pétrole sous leurs terres. Cela déclenche une enquête majeure du FBI impliquant J. Edgar Hoover.

Breaking Bad et L’Irlandais La star Jesse Plemons prendra la tête, jouant Tom White, l’agent principal du FBI enquêtant sur les meurtres au centre de Tueurs de la Lune Fleur qui est devenu connu comme le règne de la terreur. Après que l’acteur a poussé pour des réécritures, Leonardo DiCaprio jouera désormais le neveu de Robert De Niro, avec le Taureau furieux star jouant William Hale, « le roi des collines d’Osage », l’homme responsable de la plupart des meurtres. Lily Gladstone de Certaines femmes et Milliards la célébrité remplit le casting en tant qu’Ernest Burkhart, un Osage marié au personnage de DiCaprio. Selon des sources, Brendan Fraser a rejoint le projet en tant qu’avocat WS Hamilton.

L’homme derrière Forrest Gump et Le bon berger, Eric Roth, a écrit le scénario avec la production se déroulant sur place dans l’Oklahoma. Martin Scorsese dirigera et produira le projet pour Apple Studios et Imperative Entertainment. Dan Friedkin et Bradley Thomas d’Imperative produisent aux côtés de Scorsese, et Appian Way Productions de DiCaprio.

Cette sortie ambitieuse marquera les débuts de Scorsese dans le genre western, le scénariste Eric Roth décrivant récemment le film au budget de 200 millions de dollars comme unique en son genre. « Je sais que Marty essaie de faire un film qui est probablement le dernier western qui serait fait comme ça, et pourtant, avec cet incroyable document social en dessous, et la violence et l’environnement », a taquiné Roth. « Je pense que ça ne ressemblera à rien de ce que nous avons jamais vu, d’une certaine manière. Et donc celui-ci est, pour moi, un pour les âges. »

Pour ce qui est de Brendan Fraser, Tueurs de la Lune Fleur n’est qu’un des nombreux projets intrigants en préparation, l’acteur ayant récemment fait un retour bienvenu sous les projecteurs grâce à un rôle principal dans la série de super-héros peu orthodoxe Patrouille du destin. Fraser a récemment signé pour le réalisateur Darren Aronofsky La baleine, qui raconte l’histoire d’un professeur d’anglais solitaire souffrant d’obésité sévère qui tente de renouer avec sa fille adolescente pour une dernière chance de rédemption. Il devrait également jouer dans Derrière le rideau de la nuit, sur un homme qui, après avoir été déclaré mort une deuxième fois, revient à la vie avec la capacité de voir ses vies passées, et fera équipe avec Palm Springs réalisateur Max Barbakow pour la comédie à venir Frères.

Tueurs de la Lune Fleur n’a pas encore de date de sortie définitive, mais sera distribué par Paramount Pictures et Apple TV+. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.