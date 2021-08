Brendan Fraser rejoint le casting du nouveau Martin Scorsese

« Killers of the Flower Moon » est le nouveau et ambitieux projet de Martin Scorsese, un cinéaste qui depuis plus de 50 ans a étonné le public avec ses drames audacieux et ses histoires passionnantes sur le crime organisé, et après les grandes attentes qu’il a suscitées. « L’Irlandais », il semble que cela ne fera pas exception.

Scorsese prépare son premier western inspiré du roman écrit par David Grann, relatant une enquête du FBI sur le meurtre mystérieux de membres de la tribu Osage aux États-Unis, et a réuni un nouveau talent parmi son casting exceptionnel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cendrillon : Regardez la bande-annonce complète du film avec Camila Cabello

Deadline a annoncé, à la surprise des fans de Scorsese, que son nouveau film mettrait en vedette Brendan Fraser, qui a réussi à reprendre sa carrière d’acteur ces dernières années après une période d’inactivité. Fraser incarnera l’avocat WS Hamilton, partageant les crédits avec Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et Jesse Plemons.

Brendan Fraser a eu une carrière exceptionnelle dans la comédie au cours des années 1990 avec des films tels que « Metalheads », « With Honors », « George of the Jungle » ou « Blast from the Past ». Ce serait en 1999 qu’il acquiert une grande notoriété avec le film d’action et d’aventure « La Momie », qui a généré deux suites, qui n’ont pas eu le même impact que l’original.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dwayne Johnson évoque une éventuelle suite de « Jungle Cruise »

À partir du début de 2010, la carrière de Brendan Fraser a commencé à s’estomper jusqu’à ce qu’il commence à prendre un second souffle à travers des rôles de soutien et des emplois à la télévision, gagnant une nouvelle légion de fans qui ont applaudi joyeusement son retour régulier au métier d’acteur.

Une partie de la nouvelle pause dans la carrière de Brendan Fraser est due à son travail secondaire en tant que voix de Robotman dans la série « Titans » et deviendra plus tard le personnage principal de « Doom Patrol », qui lancera bientôt sa troisième saison. L’acteur reviendra également sur le drame sous la direction de Darren Aronofsky dans le film « La Baleine ».