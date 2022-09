Brendan Fraser recevra le American Riviera Award pour sa performance dans The Whale

La Brenaissance continue de briller de mille feux, avec l’acteur bien-aimé Brendan Fraser prêt à ajouter un autre prix à sa cheminée pour sa performance dans le drame psychologique à venir, La baleine. Après sa victoire au TIFF Tribute Award, Fraser recevra le American Riviera Award lors du 38e Festival international du film de Santa Barbara. L’acteur et star de La momie et Pas de mouvement soudain participera ensuite à une conversation en personne sur sa carrière.





« Je suis tellement ravi que nous célébrions Brendan Fraser au SBIFF », a déclaré le directeur exécutif du Festival international du film de Santa Barbara, Roger Durling, dans un communiqué. « Voici un artiste qui nous a apporté tant de joie au fil des ans, nous a donné tellement de nombreux souvenirs cinématographiques incroyables, et a maintenant livré la meilleure performance de sa carrière. Nous sommes ravis de lui rendre hommage.

Brendan Fraser devient rapidement un favori des Oscars pour sa performance dans La baleine, et cette dernière distinction ne manquera pas de faire fredonner ce buzz. L’American Riviera Award a été décerné à plusieurs candidats aux Oscars au fil des ans, dont Kristen Stewart pour SpencerRenée Zellweger pour JudyViggo Mortensen pour Livre vertSam Rockwell pour Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing, Missouriet Patricia Arquette pour sa performance dans Enfance.

Fraser a récemment reçu le TIFF Tribute Award for Performance au Festival international du film de Toronto. L’acteur a fondu en larmes après une standing ovation de 6 minutes pour La baleine après sa première au 79e Festival international du film de Venise en septembre.





La baleine devrait sortir en décembre

Basé sur la pièce de 2012 de Samuel D. Hunter, La baleine trouvera Brendan Fraser à la tête de la dernière sortie de Darren Aronofsky dans le rôle de Charlie, un homme d’âge moyen de 600 livres qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après que Charlie ait abandonné sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard, ce qui a conduit Charlie à manger de façon excessive par douleur et culpabilité.

Selon Fraser lui-même, La baleine réintroduira Brendan Fraser au public, l’acteur voulant voir de quoi il est capable. « Il a dit qu’il voulait qu’un acteur réintroduise », a déclaré Fraser à propos de l’intention du réalisateur Darren Aronofsky avec La baleine. « Et je voulais être réintroduit. Je voulais savoir de quoi j’étais capable. »

Fraser sera transformé en Charlie grâce à une combinaison de prothèses élaborées et naturalistes, une approche qui a déjà suscité quelques critiques. Charlie a été créé par Adrien Morot, nominé aux Oscars, spécialisé dans les effets de maquillage numériques et collaborateur de longue date de Darren Aronofsky. Des efforts ont été faits « pour assurer une transformation empathique et réaliste », ce qui comprenait une collaboration étroite avec l’Obesity Action Coalition.

Réalisé par Darren Aronofsky et écrit par Samuel D. Hunter, La baleine met en vedette Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins aux côtés de Brendan Fraser avec Sadie Sink, qui est surtout connue pour avoir joué dans Netflix Choses étranges et le Rue de la peur trilogie, mettant en vedette Ellie, la fille de Charlie.

La baleine a été présenté en première au 79e Festival international du film de Venise le 4 septembre 2022 et devrait sortir en salles aux États-Unis le 9 décembre 2022 par A24.