Brendan Fraser prend la tête de The Whale de Darren Aronofksy

Darren Aronofsky fait équipe avec A24 pour son prochain film La baleine, une adaptation de la pièce Samuel D. Hunter du même nom, avec Brendan Fraser attaché à la star. En tant que réalisateur, la dernière aventure sur grand écran d’Aronofsky remonte à 2019 avec la sortie de mère!, l’un des films les plus bizarres à sortir ces dernières années. Son nouveau film avec A24 sera produit par American Empirical Pictures avec Jeremy Dawson supervisant le projet.

« Adapter ma pièce à un scénario a été un véritable travail d’amour pour moi », a déclaré Hunter. « Cette histoire est profondément personnelle et je suis très reconnaissante qu’elle aura la chance de toucher un public plus large. Je suis fan de Darren depuis que j’ai vu Requiem pour un rêve quand j’étais un étudiant de première année à l’université pour écrire mes premières pièces de théâtre, et je suis tellement reconnaissant qu’il apporte son talent et sa vision singuliers à ce film. «

Dans La baleine, l’histoire suit «un reclus de 600 kilos, se cachant loin du monde et se dévorant lentement à mort, [who] a une dernière chance de rédemption. « Nous pouvons présumer Brendan Fraser jouera ce personnage. Avec un concept aussi dérangeant que convaincant, La baleine est parfaitement conforme au type d’histoires que nous attendons actuellement d’Aronofsky. La pièce originale a également été acclamée par la critique, remportant le Drama Desk Award 2013 et le Lucille Lortel Award 2013 pour la pièce exceptionnelle.

Après avoir travaillé en tant que réalisateur pour l’itération des années 90 de Balayage de supermarché, Aronofsky a réalisé son premier long métrage Pi en 1998. Il a obtenu un plus grand succès avec son prochain film, Requiem pour un rêve, qui mettait en vedette Jared Leto, Jennifer Connelly, Ellen Burstyn et Marlon Wayans. Le film a exploré une poignée de personnages et les différentes façons dont la toxicomanie a affecté leur état physique et émotionnel. Burstyn a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance.

En 2008, Darren Aronofsky était de retour dans la conversation des Oscars avec son drame Le lutteur libérant un grand succès critique. Mettant en vedette Mickey Rourke dans le rôle principal, le film suit un lutteur professionnel vieillissant qui continue de concourir sur le ring malgré sa santé défaillante et ses problèmes personnels. Rourke serait nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle avec sa co-star Marisa Tomei pour la meilleure actrice dans un second rôle.

Les autres films d’Aronofsky incluent les années 2010 Cygne noir, avec Natalie Portman et Mila Kunis; le drame biblique Noé avec une distribution d’ensemble comprenant Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson et Anthony Hopkins; le drame romantique de science-fiction La fontaine avec Hugh Jackman et Rachel Weisz; et le film controversé de 2017 mère!, qui mettait en vedette Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris et Michelle Pfeiffer.

A24 a également été en lice pour des victoires prestigieuses aux Oscars. En 2016, Brie Larson a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film du studio Pièce. L’année suivante, la société a décroché le prix du meilleur film lorsque clair de lune a obtenu l’Oscar. En 2019, le film A24 Le phare a également été acclamé par la critique et était en lice pour la meilleure photographie aux Oscars. Dernières années Minari devrait également attirer l’attention aux Oscars cette année.

Le plan rapporté pour La baleine est pour le film de commencer le tournage en avril avec un potentiel de sortie en 2022. Entre-temps, Aronofsky travaille en tant que producteur, qui comprend la production exécutive de la série National Geographic Illimité pour Disney +. Animée par Chris Hemsworth, la série explore la mortalité en discutant des différentes façons dont les humains peuvent mieux vivre plus longtemps. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: La baleine