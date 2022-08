Brendan Fraser : pourquoi il avait arrêté d’agir et ses nouveaux projets

L’un des acteurs les plus reconnus dans le monde d’Hollywood est sans aucun doute brendan fraserayant des rôles emblématiques comme Rick O’Connell dans la trilogie de »La momie », étant le protagoniste de plusieurs films comiques et fantastiques, et étant un héros dans des films d’action.

Le premier rôle de Fraser était dans le film « Dogfight » de 1991, jouant un marin à destination du Vietnam, et c’est dans « Encino Man » de 1992 qu’il a joué le rôle d’un homme des cavernes préhistorique. Cette même année, il a joué David Greene dans »School Ties », un film auquel il a participé avec Matt Damon Oui Chris O’Donnell.

L’acteur a remporté son premier succès au box-office avec la comédie »Georges de la Jungle » en 1997, mais il surpasse tout de même son succès avec »La Momie » en 1999 et sa suite »Le Retour de la Momie » en 2001. Cependant, même avec une longue carrière au cinéma, l’acteur décide d’abandonner agissant en 2014, décidant de prendre une pause indéfinie.

Pourquoi Brendan Fraser a-t-il pris sa retraite d’acteur?

Ayant de grands rôles à succès et étant un acteur reconnu, la retraite de Brendan Fraser a surpris tous les fans, laissant dans l’incertitude pourquoi il avait pris cette décision. Ce n’est qu’en 2018 que la star a révélé dans une interview qu’il avait dû faire une pause en raison du fait qu’il souffrait de douleurs chroniques dans tout son corps à cause des cascades qu’il réalisait dans ses films.

« Au moment où j’ai tourné le troisième film » The Mummy « en Chine, ils m’ont armé de ruban adhésif et de glace, comme si j’avais un gros fétichisme de la banquise », a expliqué Fraser. « Des sacs de glace vissables et des coussinets de vélo de montagne, car ils sont petits et légers et se glissent sous mes vêtements. Je me suis construit un exosquelette tous les jours pour éviter la douleur. »

Il a également déclaré qu’il avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales, notamment le remplacement d’une grande partie de son genou et de nombreuses opérations au dos, ce qui l’a obligé à s’éloigner un peu des films d’action.

Brendan Fraser Nouveaux projets

Brendan Fraser a de nouveau fait les manchettes récemment lorsque la nouvelle de l’annulation de »Fille chauve-souris » de la part de Découverte de Warner Bros., film où il jouerait le rôle du méchant Firefly. Le film a été réalisé par Adil El Arbi Oui billall fallahet a également eu la participation de Michel Keaton comme Batman et Leslie Grace comme Batgirl.

Cependant, malgré le fait que nous ne le verrons peut-être jamais pour son rôle dans l’univers DC, Fraser apparaîtra dans »La baleine », un nouveau film réalisé par Darren Aronofsky et produit par A24. Ici, il participera en tant que Charlie, un homme qui pèse plus de 200 kilos, l’acteur ayant l’air méconnaissable après avoir pris du poids pour se préparer à son rôle principal.

»La garde-robe et le vestiaire étaient vastes, sans couture, encombrants. C’est certainement loin de tout ce que j’ai jamais fait, mais je ne veux pas être timide… Je sais que ça va faire une impression durable », a déclaré Fraser à propos de son processus de préparation pour »The Whale ». »

Il n’y a pas encore de date de sortie pour le film, mais la société de production A24 a confirmé qu’elle révélerait bientôt beaucoup plus de détails.