Brendan Fraser parle de sa transformation dans The Whale

Pour le plus grand plaisir de tous, la Brenaissance est maintenant en cours, avec l’acteur bien-aimé Brendan Fraser en raison de jouer dans plusieurs versions majeures dans un proche avenir. La prochaine étape est La baleine du réalisateur Darren Aronofsky, qui trouve Fraser comme un homme de 600 livres nommé Charlie qui doit faire face à plusieurs luttes personnelles alors qu’il tente de renouer avec sa fille séparée. La baleine verra Fraser se transformer comme jamais auparavant, l’acteur révélant maintenant comment un tel changement sera réalisé.

« La vraie tâche était de créer authentiquement ce personnage avec tous les outils dont nous disposons avec le maquillage, les prothèses, la construction de costumes et un peu de CGI pour s’assurer que la forme du corps de cet homme obéit aux lois de la physique et de la gravité. »

Apparaissant à la récente GalaxyCon Raleigh, Fraser a révélé que la transformation étonnante sera en grande partie réalisée en utilisant une combinaison de CGI et de prothèses, avec la première image récente de La baleine démontrant à quel point cette approche a fonctionné.

« Je peux attester que ce projet a été réalisé par des artisans de toutes les catégories », a ajouté Fraser.

Fraser dirigera Darren Aronofsky La baleine, qui raconte l’histoire d’un homme d’âge moyen de 600 livres nommé Charlie qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Sadie Sink, qui est surtout connue pour avoir joué dans Netflix Choses étranges et le Rue de la peur trilogie, jouera le rôle d’Ellie, la fille de Charlie, les deux se séparant après que Charlie ait abandonné sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard, ce qui lui a valu une boulimie de douleur et de culpabilité. Écrit par Samuel D. Hunter et basé sur sa pièce du même nom, La baleine met en vedette Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins aux côtés de Fraser et Sink.

Alors que l’utilisation de CGI et de prothèses pour transformer Brendan Fraser en un homme de 600 livres (c’est 272 kg pour nos amis utilisant le système métrique) a suscité un débat, beaucoup sont simplement heureux de voir Brendan Fraser revenir après toutes ces années et jouer dans ce qui est sûr d’être une image très prestigieuse.

Brendan Fraser a plusieurs films majeurs en préparation aux côtés de The Whale

En parlant d’images prestigieuses, La baleine n’est qu’un des nombreux projets en cours pour Brendan Fraser. La momie La star est prête à jouer dans le prochain western de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune aux côtés des icônes d’acteur Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film détaille une période au cours de laquelle plusieurs membres de la tribu Osage aux États-Unis ont été assassinés dans des circonstances mystérieuses dans les années 1920, déclenchant une enquête majeure du FBI impliquant J. Edgar Hoover.

Plus tôt cette année, Fraser a ajouté son nom au thriller policier d’époque Pas de mouvement soudain, qui retrouve l’acteur sous la direction de Steven Soderbergh et aux côtés de Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm et Amy Seimetz. Fraser devrait également jouer aux côtés de Josh Brolin, Peter Dinklage et Glenn Close dans la comédie Frèreset diriger la prochaine Derrière le rideau de la nuit. Malheureusement, le vilain tour de Fraser Fille chauve-souris est désormais peu susceptible d’être vu en raison de l’annulation surprise du film.

La baleine doit maintenant avoir sa première mondiale au 79e Festival international du film de Venise en septembre 2022.