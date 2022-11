Brendan Fraser n’ira pas aux Golden Globes

Prix

l’acteur de La momie Oui Georges de la Jungle a confirmé qu’il ne serait pas présent à la cérémonie de remise des prix de l’Association de la presse étrangère.

Pendant longtemps, brendan fraser a été complètement retiré de Hollywood. Les raisons étaient liées à une situation extrêmement effrayante qu’il a dû traverser avec l’ancien président de l’Association de la presse étrangère, Philip Berk. Comme détaillé dans une interview avec GQ en 2018, il a été peloté par cet homme qui lui a fait sentir comme s’il « ils auraient enlevé quelque chose ».

D’après l’histoire de brendan fraserles faits se sont produits en 2003, lors d’un déjeuner dans un hôtel où berk Il s’est approché de lui pour le saluer et a fini par lui pincer le derrière et le toucher au niveau des testicules. À l’époque, sa réaction consistait simplement à lui tendre la main et à quitter immédiatement les lieux, complètement choqué par ce qui venait de lui arriver.

Pendant un certain temps, il a refusé de dire publiquement ce qui s’était passé en raison des répercussions qu’il estimait que cela pourrait avoir sur sa carrière. « Ça m’a rendu malade. Je me sentais comme un gamin avec une boule dans la gorge. J’ai cru que j’allais pleurer. »a déclaré l’acteur La momie. Cependant, il a fini par rompre le silence. Du côté de berkla seule chose qu’il y avait était une fausse excuse par le biais d’une lettre et le déni constant d’avoir fait quelque chose. « Mes excuses n’ont pas admis avoir fait quelque chose de mal. C’était le typique « si j’ai fait quelque chose qui a bouleversé le Monsieur Fraserce n’était pas mon intention et je m’en excuse’ »est venu dire l’ancien président de l’Association de la presse étrangère.

Maintenant, dans le cadre de ce qui sera une nouvelle tranche de les globes dorésorganisée à nouveau par l’Association de la presse étrangère et retransmise par bnc après un an d’absence à cause des scandales avec les récompenses, brendan fraser Il a précisé qu’il n’apparaîtra pas, peu importe combien il est nominé. « Non, je ne vais pas participer… C’est à cause de l’histoire que j’ai avec eux. Et ma mère n’a pas élevé un hypocrite. Tu peux m’appeler beaucoup de choses, mais pas ça »a déclaré à GQ.

C’est presque un fait que brendan fraser sera l’un des principaux candidats à gagner lors des futures cérémonies de remise des prix, à la fois les Golden Globes comme les Oscars. Parce que? Pour le rôle principal qu’il a eu dans le dernier film de Darren Aronofsky, Le Wale. Le film est co-vedette Évier Sadie et se concentre sur Charly, qui tente de renouer avec sa fille dont elle a pris ses distances après avoir quitté sa famille pour un amant. A cause de la culpabilité Charly il a commencé à manger compulsivement.

