Brendan Fraser mérite une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

La star de Brendan Fraser sur le Hollywood Walk of Fame est attendue depuis longtemps, et compte tenu de sa récente émergence sous les projecteurs, le moment est venu de le faire enfin. Fraser, peut-être mieux connu pour son rôle de Rick O’Connell dans La momie et ses séquelles, dur largement gardé un profil bas ces dernières années. Depuis, il a été plus actif dans sa carrière d’acteur avec plusieurs grands rôles pour l’acteur bien-aimé actuellement en préparation.

Un projet à venir verra Brendan Fraser faire équipe avec Darren Aronofsky (Requiem pour un rêve, Cygne noir) pour un film intitulé La baleine. Réalisé par Aronofsky et écrit par Samuel D. Hunter, La baleine met en vedette Fraser comme un homme de 600 livres espérant renouer avec sa fille après avoir abandonné sa famille pour un amant il y a des années. Depuis, il se gave de douleur et de culpabilité. C’est peut-être le rôle le plus inhabituel de Fraser à ce jour et de nombreux fans sont ravis de voir comment cela se passe avec Aronofsky à la barre.

Fraser a également été choisi pour un rôle dans le prochain long métrage de Martin Scorsese, Tueurs de la Lune Fleur. Le film associera l’acteur à des noms tels que Leonardo Di Caprio, Robert De Niro et Jesse Plemons, ce qui ravit également les fans de Fraser. Dans une vidéo virale populaire, un fan dit à Fraser lors d’un appel vidéo qu’Internet le soutient avec ces grands rôles qu’il a récemment joués, et l’acteur s’étouffe un peu en réponse.

Clairement occupé, Fraser a également aligné un autre rôle principal dans la comédie à venir Frères. Réalisé par Max Barbakow, la comédie met en vedette Fraser dans un rôle principal aux côtés d’autres acteurs préférés des fans comme Josh Brolin, Peter Dinklage et Glenn Close. Décrit comme de nature similaire au film de comédie classique jumeaux, le projet est actuellement en tournage à Atlanta et vient de Legendary Entertainment.

Brendan Fraser est le meilleur. Jetez-le dans tout! pic.twitter.com/TiddjbAfR9 – Rob Keyes (@rob_keyes) 9 août 2021

Récemment, Fraser est apparu dans des émissions de télévision comme L’affaire et Confiance. Il est également connu des fans de DC pour son rôle de Cliff Steele, alias Robotman, dans Titans, un rôle qu’il reprend dans la série dérivée Patrouille du destin. Ce rôle en cours, ainsi que les rôles principaux pour plusieurs projets à venir, ont déclenché ce que beaucoup appellent la Renaissance de Brendan Fraser, ou la « Brenaissance ».

Étant donné qu’il a été la tête d’affiche d’une franchise de films à succès avec La momie en plus de nombreux autres rôles mémorables, cela peut surprendre certains fans de savoir que Fraser n’a pas d’étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2006, il a été intronisé au Canada’s Walk of Fame, devenant ainsi le premier acteur américain de l’histoire à recevoir cet honneur. On pourrait supposer qu’une star d’Hollywood serait derrière, mais ce jour n’est pas encore arrivé pour Fraser.

Les nouveaux noms annoncés cette année pour le Hollywood Walk of Fame incluent divers grands noms comme James Hong, Willem Dafoe, Carrie Fisher, Jason Momoa, Regina King, Ming-Na Wen, Francis Ford Coppola et Michael B. Jordan. Ce sont certainement tous des talents incroyables, même s’il ne fait aucun doute que de nombreux fans de Fraser auraient été ravis de voir son nom figurer sur cette liste. Un coup d’œil aux médias sociaux de nos jours suffit pour montrer à quel point Fraser est vraiment populaire dans le monde entier. Peut-être que lorsque le comité annoncera les nouveaux intronisés l’année prochaine pour la promotion 2023, Fraser sera enfin inclus, comme il le mérite.

