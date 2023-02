Brendan Fraser était sur le point de jouer Superman

Acteur acclamé et nominé aux Oscars, brendan fraservient de confirmer qu’il était sur le point d’assumer un rôle qui aurait défini sa carrière, et qui aurait pu être Superman sur grand écran.

Dans une interview, Fraser a déclaré qu’il participerait au film »Superman : Survol », un projet qui serait dirigé par JJ Abrams et qui a fini par être annulé. L’acteur a commenté qu’il était content de ne pas avoir pris le rôle du héros titulaire car cela aurait été trop pour sa carrière.

« D’accord, disons que vous obtenez le poste d’homme d’acier, il sera gravé sur votre pierre tombale », a déclaré Fraser. « Êtes-vous d’accord avec ça? Je veux dire, vous serez toujours connu comme l’homme d’acier. Je pense qu’en soi, je n’aurais pas voulu être connu pour une seule chose, parce que je suis fier de la diversité de toute ma vie professionnelle. vie. »

Toujours en train de se réjouir, Fraser a déclaré qu’il était déçu lorsque le projet a été annulé, mais a admis qu’une petite partie de lui pensait qu’il n’était pas le bon acteur pour le rôle. « Probablement, intrinsèquement, lors de mon audition, ils ont pu voir que j’étais à peu près à 98% », a déclaré l’acteur, faisant référence à son manque d’engagement total dans le rôle.

Abrams a terminé le scénario de » Superman : Flyby » vers 2002, un film qui, en plus de Fraser, comprendrait d’autres acteurs de renom tels que Paul Walker, Jude Law et Josh Hartnett. Le projet sera finalement abandonné par Warner Bros. à faveur de »Le retour de Superman », film de 2006 réalisé par Bryan Chanteur et avec Brandon Routh.

Bien qu’il ait pris sa retraite d’acteur pendant un certain temps, Fraser a fait un retour triomphal sur grand écran, ayant récemment été nominé pour le meilleur acteur aux Oscars pour son rôle dans « The Whale », réalisé par Darren Aronofsky.

L’acteur sera également co-vedette du prochain film policier de Martin Scorsese » Killers of the Flower Moon », qui sera présenté en première sur Apple TV + en 2023.

»The Whale » sortira en salles le 9 février.