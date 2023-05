Brendan Fraser est «pointilleux» pour le prochain rôle de film après la victoire aux Oscars

Acteur vétéran Brendun Fraser prend un peu de recul par rapport à la comédie pour le moment, pas pressé de se lancer dans un autre rôle majeur au cinéma jusqu’à ce qu’il en trouve un qui lui convienne. A la fin de l’année dernière, le film de Fraser La baleine a été publié, entraînant instantanément une large reconnaissance pour l’acteur. Cela conduirait également à Fraser à remporter une variété de récompenses pour sa performance dans le film, culminant avec la victoire du meilleur acteur aux Oscars en mars.





Par Gens, Fraser a expliqué ce qu’il voulait faire pour aller de l’avant dans une nouvelle conversation avec Hannah Storm lors de la cérémonie de remise des prix Inspiration Talk du Festival international du film de Greenwich. Après avoir plaisanté en disant que « cela pourrait être un long été », à cause de la grève de la WGA, disant qu’il « va devoir ramasser une pancarte », l’acteur a précisé qu’il n’avait pas d’autres rôles au cinéma en cours pour le moment. . Il n’est apparemment pas pressé de se lancer dans quelque chose de nouveau à moins qu’il n’y ait quelque chose d’autre d’aussi intrigant que La baleine ça vient.

« Pour le moment, je n’ai rien – je suis vraiment difficile en ce moment », a déclaré Fraser.

Cependant, les fans de Fraser ont encore plus à attendre. Il a précédemment terminé son travail sur le dernier film de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune, qui met également en vedette Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film devrait avoir sa première mondiale à Cannes ce mois-ci avant sa sortie plus large dans les salles.

« Je vais vous dire que je suis ravi de le voir moi-même », a déclaré Fraser à propos du film, bien qu’il note qu’il n’y reste pas longtemps. « Nous travaillions par un temps très chaud dans l’Oklahoma, et je ne peux pas surestimer ma participation à ce film car il est épique. Il y a tellement d’acteurs dans ce film quand vous le voyez. J’arriverai pour une scène ou deux au fin. »





Brendan Fraser ne se précipite pas vers un autre rôle

Bien qu’il ne se précipite pas pour être choisi, Fraser a taquiné au moins un projet qu’il serait prêt à faire. Il a récemment déclaré qu’il était prêt à collaborer avec Michelle Yeoh, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice, sur une nouvelle suite de La momie. C’est quelque chose que de nombreux fans voulaient, étant donné la popularité croissante des suites héritées couplée à la résurgence de l’amour pour Fraser.

« Ça a l’air amusant », a-t-il dit à EO. « Je suis toujours à la recherche d’un emploi. Si quelqu’un a la bonne vanité. Je pense que je n’ai jamais été aussi célèbre et que je n’ai jamais été aussi sans salaire en ce moment. Alors faites passer le mot. »

Les tueurs de la fleur de lune aura sa première mondiale au Festival de Cannes le 20 mai 2023, suivie de sa sortie en salles le 6 octobre 2023. L’acteur est également attaché à la comédie à venir Frèresqui le mettra en vedette aux côtés de Josh Brolin, Peter Dinklage, Taylour Paige, un Glenn Close.