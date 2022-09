Brendan Fraser a fondu en larmes après son film La baleine reçu un six minutes standing ovation à la Mostra de Venise.

Phoebe Waller-PontPseudo Kroll, et membre du personnel d’Hillary Clinton Hume Abedin étaient parmi la foule et ont même été aperçus en train de verser une larme ou deux.

Vous avez peut-être récemment vu des images fixes du film qui ont fait le tour d’Internet, et beaucoup ont été choqués par le Georges de la Jungle transformation dramatique de l’acteur.

Il a déclaré : « Je veux apprendre des gens avec qui je travaille à ce stade de ma carrière. J’ai eu une telle variété, beaucoup de hauts et de bas, donc ce que je veux, dans la seconde moitié de mon temps, c’est de sentir que je contribue au métier et que j’apprends à partir de cela.

L’écrivain de la BBC Nicholas Barber a même appelé le film capable de lancer l’écriture de « Branassiance »: « Fraser mérite amplement d’être nominé pour l’Oscar du meilleur acteur, et si cela n’arrive pas, je ne mangerai pas simplement mon chapeau, je ‘ mangerai autant de pizzas et fromage et boulette de viande sandwichs pendant que Charlie passe dans le film.