Brendan Fraser est ému après avoir remporté le prix SAG

Ce fut un grand moment pour Brendan Fraser pour remporter son premier Screen Actors Guild Award, comme on peut le voir clairement sur le visage de l’acteur lors de son discours d’acceptation. Le dimanche soir, le Récompenses SAG ont eu lieu, et Fraser était en lice pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal pour sa performance acclamée dans La baleine. Fraser a remporté la victoire en battant Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin), Bill Nighy (Vie), un Adam Sandler (Agitation). Vous pouvez regarder son discours ci-dessous, via THR.





L’une des raisons pour lesquelles ce moment était spécial pour Fraser est qu’il le fait réfléchir à l’endroit où il se trouvait lorsque sa carrière était encore en plein essor au début des années 1990. Visiblement ébranlé et retenant ses larmes, il a expliqué qu’il avait l’impression d’avoir trouvé un endroit où il appartenait lorsqu’il a obtenu sa carte SAG pour la première fois en 1991.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous sommes des acteurs, nous voulons tous appartenir à une tribu, et c’est là que j’ai trouvé ma place », se souvient Fraser. « Si vous aviez dit à ce type à l’époque que je serais ici en ce moment, je ne vous aurais pas cru. Je n’aurais pas cru que j’avais la chance de travailler avec un cinéaste de classe mondiale comme Darren Aronofsky et de parler les mots d’une fontaine d’empathie qu’est Samuel D. Hunter, et d’incroyables compagnons de casting comme Hong Chau, et Sadie Sink, et Ty Simpkins, et Samantha Morton. Et je n’aurais jamais cru qu’on me proposerait le rôle de ma vie, et ce personnage, Charlie, dans La baleine. »

Fraser ajoute: « C’est quelqu’un qui est sur un radeau ou qui regrette, mais il est dans une mer d’espoir, et j’ai été dans cette mer, et j’ai surfé sur cette vague dernièrement. C’était puissant et bon, et j’ai aussi eu cette vague m’a projeté jusqu’au fond de l’océan, et a traîné mon visage là-bas et s’est retrouvé sur une plage étrange et dans un monde différent et je me suis demandé, où suis-je maintenant ? Pour tous les acteurs qui sont passés par là ou qui traversent ça , Je sais ce que tu ressens. Crois-moi, si tu restes là-dedans et que tu mets un pied devant l’autre, tu arriveras là où tu dois aller.





Brendan Fraser est nominé pour un Oscar

A24

Un autre grand prix pourrait être décerné à Fraser le mois prochain pour son rôle dans La baleine. Il a été nominé pour la première fois aux Oscars, en nomination pour le meilleur acteur pour sa performance en tant que Charlie. Fraser est considéré comme l’un des favoris avant les Oscars, et bien que rien ne soit garanti, de nombreux fans pensent qu’il a de bonnes chances de gagner. Fraser a déjà parlé de la façon dont il pense qu’il se doit d’essayer d’obtenir l’Oscar.

« Je le dois à moi-même. Je le dois aux cinéastes », a déclaré Fraser à GQ. « Je sais que je le dois à ces fans qui ont payé pour venir me voir et faire la queue au soleil et, vous savez, tout ça. Je le dois à mes enfants. C’est mon coup. »

Nous saurons si Fraser obtiendra l’Oscar lors de la cérémonie des Oscars, le 12 mars 2023.