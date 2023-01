Brendan Fraser dit « Inscrivez-moi » pour une autre suite de The Mummy

La momie Star Brendan Fraser n’est « pas opposé » à reprendre le rôle de Rick O’Connell pour une autre suite de la franchise d’action-aventure. Déclarer « Inscrivez-moi » tout en discutant de l’idée d’un autre La momie sortie avec Pete Hammond de Deadline, Fraser dit qu’il ne refuserait jamais la chance (ou le salaire) qui viendrait d’affronter à nouveau les morts-vivants Imhotep.





« Mon Dieu, je ne connais aucun détail juteux à ce sujet. Mais c’est une sorte de question ouverte depuis un certain temps maintenant. Je ne m’y oppose pas. Je ne connais pas un acteur qui ne veut pas d’emploi. Je ne pense pas avoir été aussi célèbre et sans salaire en même temps dans ma vie professionnelle, alors inscrivez-moi.

Sorti en 1999, La momie met en vedette Brendan Fraser dans le rôle de l’aventurier Rick O’Connell aux côtés de Rachel Weisz dans le rôle de l’égyptologue Evelyn Carnahan. Le couple doit travailler ensemble lorsqu’un grand prêtre maudit aux pouvoirs surnaturels, Imhotep, est accidentellement réveillé et procède à sa vendetta contre l’humanité. Malgré des critiques mitigées de la part des critiques lors de sa sortie, La momie a été un succès financier et est depuis devenu un favori parmi le public pour son charme d’action-aventure de l’âge d’or.

La momie a été suivi de deux suites, Le retour de la momie en 2001 et La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon en 2008, avant d’être rebooté par Tom Cruise en 2017. Un reboot qui ne s’est pas bien passé du tout.

Depuis, les fans se sont demandé si Brendan Fraser serait jamais invité à ramener La momie franchise à l’endroit délicieux qu’elle devrait être, l’acteur déclarant qu’il serait ouvert à un retour si le bon scénario était trouvé. « Je ne sais pas comment cela fonctionnerait, mais je serais ouvert à cela si quelqu’un proposait la bonne vanité », a déclaré Fraser l’année dernière.

Avec The Brenaissance maintenant en plein essor, le public aimerait sans aucun doute voir Brendan Fraser et Rachel Weisz se réunir pour de nouvelles aventures. En fait, pourquoi ne pas ressusciter l’univers sombre avec Rick O’Connell et Evelyn Carnahan en son centre, jetant la paire contre toutes sortes de monstres universels différents ? On peut rêver…





Brendan Fraser est maintenant un favori des Oscars pour sa performance dans The Whale

Pour l’instant, Brendan Fraser est occupé à lutter contre des choses beaucoup plus terre-à-terre que des momies toutes puissantes dans La baleine. Basé sur la pièce de 2012 de Samuel D. Hunter, La baleine voit Fraser diriger la dernière sortie du réalisateur Darren Aronofsky. Fraser joue dans La baleine dans le rôle de Charlie, un homme d’âge moyen de 600 livres qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après que Charlie ait abandonné sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard, ce qui conduit Charlie à manger de façon excessive par douleur et culpabilité.

Avec Hong Chau, Samantha Morton, Ty Simpkins et Sadie Sink aux côtés de Brendan Fraser, La baleine est sorti en salles le 21 décembre 2022. La performance de Fraser lui a jusqu’à présent valu toutes sortes d’ovations debout, d’éloges critiques et de récompenses, l’acteur étant actuellement l’un des premiers à remporter l’Oscar du meilleur acteur à la 95e cérémonie des Oscars. .