Brendan Fraser a une transformation massive dans le premier regard sur le nouveau film The Whale

Un premier regard sur le nouveau film de Brendan Fraser montre la « vaste » transformation qu’il a subie pour le rôle, après avoir précédemment admis que sa métamorphose du département de la garde-robe et des costumes était un processus « lourd ».

Fraser joue dans le prochain drame de Darren Aronofsky La baleinequi suit un homme de 600 livres appelé Charlie alors qu’il tente de renouer avec sa fille adolescente, après avoir quitté sa famille pour un amant gay – qui est décédé plus tard, déclenchant une spirale de frénésie alimentaire induite par la culpabilité pour le protagoniste reclus.

Le film – qui présente également des personnages comme Choses étranges star Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins – devrait avoir sa première mondiale au Festival du film de Venise 2022, avec une annonce aujourd’hui accompagnée d’une première image de Fraser dans le personnage.

Première à la 79e Mostra de Venise 🇮🇹 • THE WHALE de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser et Sadie Sink • LA FILLE ÉTERNELLE de Joanna Hogg avec Tilda Swinton • PEARL de Ti West avec Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo

Il a dit à Newsweek : « Ce sera comme quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. C’est vraiment tout ce que je peux vous dire… La garde-robe et le costume étaient vastes, sans couture, encombrants.

« [Director] Darren Aronofsky est évidemment brillant, et travailler avec lui a été une expérience vraiment formatrice, et Brendan y est tellement incroyable, et aussi probablement mon humain préféré sur la planète.