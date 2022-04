Brendan Fraser a un doux geste pour un fan qui demande un autographe

La Brenaissance est là et nous ne pouvions pas être plus heureux alors que l’acteur s’apprête à faire son retour tant attendu au cinéma dans Fille chauve-souris et Les tueurs de la fleur de lune.

La fan a légendé sa vidéo : « #brendanfraser #brendanfraserappreciation #brenaissance j’aime cet homme ma séance photo avec lui et mon funko signé sont […] tout le monde dit toujours de ne jamais rencontrer vos héros, j’ai rencontré le mien et nous avons presque éclaté en sanglots en nous parlant. merci pour tout brendan ! »

Brendan a répondu: « Je vais répondre à votre question. Tout récemment – et je ne suis pas vraiment un gros sur les réseaux sociaux, excusez-moi pour le fait que je suis un luddite à part le Zelda chose – j’ai fait une sorte de rencontre et d’accueil lors d’un con et cela s’est poursuivi sur TikTok et j’ai eu une belle petite conversation avec cette charmante femme appelée Lindley, j’ai appris son nom.