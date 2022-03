Breizh Club : emmenez la Bretagne dans votre quotidien

Nous avons tous déjà aperçu ce fameux drapeau breton, également retrouvé sous le nom de Gwenn-Ha-Du, sur lequel nous retrouvons ces bandes blanches et ces célèbres hermines. Symbole incontestable de la Bretagne, ce dernier est immédiatement associé à cette belle région du nord de la France. À ses côtés, nous retrouvons également de nombreux autres symboles qui sauront rappeler la Bretagne : la marinière, les galettes ou encore le beurre salé. Aujourd’hui parts intégrantes de l’identité bretonne, ces derniers sont retrouvés sur de nombreux vêtements et accessoires. Parmi les enseignes incontournables commercialisant des produits originaux et uniques en clin d’œil à la Bretagne, nous retrouvons Breizh Club.

En enseigne aux produits variés

Soucieuse de répondre à chacune de vos envies, la boutique Breizh Club, située en plein cœur de Rennes, vous ouvre ses portes afin de vous proposer des articles originaux et variés que vous trouverez également sur leur site en ligne. Vous aurez le choix parmi différents types de produits qui sauront vous faire voyager en vous rappelant l’odeur iodée de l’océan.

Un rayon prêt-à-porter

Pour ceux souhaitant arborer fièrement les couleurs de la Bretagne en portant une pièce historiquement liée à la région, Breizh Club vous propose toute une gamme de marinières aux formats variés. Vous les trouverez tant sous forme de t-shirt manches courtes que longues, mais également en bodies pour habiller vos petits bretons de manière adorable. Afin de se distinguer des modèles plus standard, la marque vous propose des broderies originales ou humoristiques. D’autre part, en dehors du modèle marinière, vous trouverez également une collection entière de t-shirts et sweats brodés et imprimés de graphismes uniques.

Fabriqués dans leur atelier situé en Bretagne, Breizh Club met en avant des produits locaux qui respireront l’air marin de la côte atlantique.

Une large gamme d’accessoires

Si la marque dispose d’un vaste choix dans son rayon prêt-à-porter, elle saura également vous proposer des accessoires originaux qui sauront apporter une touche bretonne à vos tenues vestimentaires. Qu’il s’agisse du bonnet brodé, du totebag imprimé ou encore d’un pin’s ou d’un sac week-end marinière, vous disposerez d’un vaste choix pour vous équiper.

En complément, vous trouverez des articles conçus pour agrémenter votre intérieur. Il pourra alors s’agir de cadres décoratifs qui sauront, en un seul coup d’œil, vous rappeler les paysages bretons. Vous trouverez également des mugs pour votre petit déjeuner, dans lequel vous pourrez boire votre café accompagnant vos tartines de beurre demi-sel, mais aussi de beaux tabliers brodés pour cuisiner vos meilleures galettes.

Quelles que soient vos attentes, vous serez assuré de trouver le produit breton de vos envies chez Breizh Club.

Breizh Club : une enseigne bretonne incontournable

Des prestations intéressantes

Pour les clients ne pouvant pas se rendre directement en boutique, l’enseigne Breizh Club vous propose de vous faire plaisir, ou de gâter un proche via la plateforme en ligne. Vous y retrouverez tous les articles de vos envies et profiterez de nombreux avantages lors de vos commandes.

Dans un premier temps, et qui saura rassurer les plus réticents, le site vous assure un paiement sécurisé pour chacun de vos achats. Par ailleurs, pour toute commande de plus de 75 euros, vous profiterez de frais de port offerts. Concernant la livraison, cette dernière est effectuée via Colissimo, afin que vous puissiez suivre son parcours jusqu’à votre boite aux lettres. Pour les clients résidant en Bretagne, et notamment à Rennes, la boutique vous ouvre ses portes si toutefois vous préfériez retirer votre achat en magasin.

Une marque aux divers engagements

De manière à se distinguer de ses concurrents, Breizh Club propose des produits non seulement originaux, mais également respectueux de l’environnement. En effet, si la marque a à cœur de présenter des articles originaux et uniques, elle tient à le faire en s’engageant dans une démarche la plus écologique possible. Ainsi, pour la production de ses produits bretons, l’enseigne s’efforce de réduire son impact environnemental.

Pour la majorité de ses pièces de prêt-à-porter, Breizh Club privilégie les fibres naturelles, issues de plantations durables. Avec des vêtements composés à 100% de coton biologique, sans OGM ni produit chimique, vous optez pour un produit à la fois naturel et unique.