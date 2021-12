Breeder Trailer promet la jeunesse éternelle à un coût indescriptible

Polaar Sérum jeunesse aux fleurs arctiques

Depuis des millénaires, dans les cimes au-delà des neiges éternelles là où l'air et la végétation se raréfient, vivent les Fleurs Arctiques. Hautement concentrées dans le Sérum Jeunesse Neige Eternelle, elles aident la peau à retrouver et à préserver sa beauté originelle. Concentré des plus belles fleurs du grand nord, ce sérum forme un véritable bouclier protecteur anti-âge et combat les signes du temps avec sa texture douce et agréable. Riche en actifs hydratants et anti-oxydants, il stimule la régénération cellulaire et redonne élasticité et fermeté à la peau du visage. Son pouvoir de régénérescence rend la peau éclatante de jeunesse. Les résultats sont significatifs: + 15% d’élasticité et de fermeté. Le fini est poudré, doux et velouté. Son flacon pipette permet un dosage précis, sa texture micro-émulsion fine pénètre instantanément et redonne au visage tout le confort dont il a besoin. Les rides et ridules diminuent, laissant la peau parfaite, éclatante de jeunesse. Ce sérum apporte également une meilleure luminosité au teint et atténue les rougeurs. RITUEL BEAUTE : Chauffer quelques gouttes entre les mains puis appliquer quotidiennement avant la Crème Neige Eternelle ou la Crème Nuit Polaire, en lissant la peau du visage de l’intérieur à l’extérieur et le cou de haut en bas. Peut être utilisé en synergie avec le Contour Yeux Jeunesse Neige Eternelle. CONTENANCE : Flacon Pipette 30ml avec étui TYPE DE PEAU : Tout type de peau / Mature / Sensible TEXTURE : Sérum fluide lacté PARFUM : Poudré délicat et floral FABRICATION : 96% d'ingrédients naturels. Yuka : Excellent 86/100. Sans huile minérale, phénoxyéthanol, paraben ou alcool. Non testé sur les animaux. Vegan. Nous récoltons de façon durable nos actifs naturels dans les zones polaires avant de finaliser la fabrication en France. Nos étuis sont en carton FSC issu des forêts durablement gérées. L'ACTIF NATUREL POLAIRE : Les Fleurs Arctiques Depuis des millénaires, dans les cimes au-delà des neiges éternelles là où l’air et la végétation se raréfient, vivent des Fleurs Arctiques aussi appelées Nunatak. La Fleur de Nunatak est une plante qui a réussi à survivre à la dernière ère glaciaire. Il y a quelques dizaines de milliers d’années, une glaciation de près de 100 000 ans a recouvert l’hémisphère nord. Près de 90% des espèces vivantes ont été anéanties. Seules les espèces robustes ont résisté mais certaines plantes ont utilisé une méthode d’adaptation originale en « fuyant » la glace. Elles se sont réfugiées sur des éperons rocheux non couverts de glace : les Nunataks et ont développé leur propre système de défense pour faire face à un froid et une sécheresse intenses (production d’antioxydants, adaptation morphologique). Le pouvoir anti-oxydant exceptionnel de ces fleurs a été concentré dans nos formules Neige Eternelle pour aider la peau à retrouver sa beauté originelle et améliorer significativement son élasticité et sa fermeté. Bénéfices : Régénère – Anti-Age – Illumine