Breath of the Wild utilise Mii pour créer ses PNJ

Après des années, il apparaît que Nintendo utilise un programme avancé dans lequel The Legend of Zelda: Breath of the Wild utilise Mii pour ses PNJ.

Nous ne cesserons jamais d’être surpris par certains de nos jeux vidéo préférés. Après près de quatre ans sur le marché, de nouveaux secrets sont apparus sur l’un des titres Nintendo Switch les plus populaires. L’utilisateur Twitter HEYimHeroic, proclamé expert en programmation Nintendo, a publié de nouvelles données sur son code. Il semble que The Legend of Zelda: Breath of the Wild utilise Mii comme PNJ du monde qui le peuplent. Voir, c’est croire, comme certains diraient.

La programmeuse l’explique en se proclamant experte Mii avec quelques images sur son compte. Cela signifie qu’avec un peu de rétro-ingénierie peut être intégré à presque tous les Mii créés par les joueurs avec quelques inconvénients. Par exemple, le manque de certaines coiffures absentes du jeu les fait devenir les plus proches possible du style caractéristique de Zelda.

Salut, expert Mii ici. Il s’avère que les PNJ de TLoZ: BotW utilisent une version avancée du format Mii. Cela signifie qu’avec le modding, vous pouvez injecter des Miis dans le jeu. 🙂 En pensant à l’ouverture de commissions pour les injections Mii, à la fois des captures d’écran / images de vos Mii et des téléchargements de mod! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA – je suis Alice (@HEYimHeroic) 4 janvier 2021

Le programme exact qui semble avoir été utilisé par Nintendo pour créer ces personnages s’appelle Umi. Il est un peu plus avancé que les outils mis à la disposition des joueurs depuis la création des Mii pour Wii. The Legend of Zelda: Breath of the Wild utilise Mii pour créer des personnages de l’une des races, bien que cela ne signifie pas que tous les habitants d’Hyrule viennent d’ici. Link, Zelda et les personnages importants de l’histoire ont été créés à l’avance avec un design séparé, leur donnant ainsi un traitement spécial.

Maintenant que ces informations ont été révélées, le programmeur accepte la possibilité d’introduire votre propre Mii dans le jeu pour un petit prix. Le monde du modding s’ouvre aux joueurs qui souhaitent une expérience plus personnalisée. Les livres d’histoire sont mis à jour avec ce fait curieux qui s’ajoute à bien d’autres.