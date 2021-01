« Breath of the Wild 2 » et sa fenêtre de sortie possible

L’une des questions les plus importantes concernant jeux vidéo en 2021 se concentre sur « The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 » et ses perspectives de lancement au cours de l’année civile. Selon un éventuel initié, il semble que les fans devraient s’attendre à mettre la main sur le jeu avant que l’année se termine.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jared Leto veut un autre coup sur un « Ayer Cut » de « Suicide Squad »

Dans un nouveau tweet d’un banderole brésilienne dans le passé, il y avait des premières liées à Nintendo, on plaisantait que « The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 » sortira cette année. Cette information a été moquée dans un message qui a été traduit en « Happy 2021 » avec des images de quatre franchises Nintendo que la source semble croire que nous verrons cette année.

L’une de ces images était « Souffle de la nature 2 », qui semble être un indication claire de la fenêtre de lancement possible du jeu.

Ce que nous savons avec certitude «La légende de Zelda: le souffle de la nature 2» en ce moment c’est ça, c’est en développement et malheureusement c’est tout.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La saison 2 de «Zombie Land Saga» publie une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche

Nintendo n’a rien dit à propos de la suite tant attendue depuis qu’elle a été révélée pour la première fois au E3 2019. L’ensemble de 2020 est arrivé et laissé sans Nintendo donnez-nous de nouveaux détails sur le jeu, ce qui est un peu compliqué.

Nous n’excluons pas que « Souffle de la nature 2 » peut sortir cette année, nous avons encore beaucoup à apprendre à ce sujet.