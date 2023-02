Breaking Bad Underpants et autres accessoires ont été mis aux enchères

Une chance de posséder un morceau de Breaking Bad l’histoire est arrivée pour les grands fans de la série avec quelques dollars à dépenser. Propstore vend aux enchères une poignée d’accessoires utilisés à l’écran de la série emblématique AMC, et peut-être le plus notable est le sous-vêtement porté par Walter White (Bryan Cranston) dans la série. On avait estimé que les sous-vêtements rapportaient jusqu’à 5 000 € aux enchères, mais avec un peu moins de deux semaines restantes, il est déjà à 4 500 € au moment d’écrire ces lignes, ce qui devrait dépasser son estimation à mesure que les offres continuent d’affluer.





Selon la liste, sa paire de sous-vêtements particulière est une paire de « placard » de décoration, apparaissant dans le placard du personnage tout au long de la série. Il est décrit comme un slip en coton et polyester, d’une taille de 40 pouces, avec une ceinture élastique avec des détails bleus et dorés. Cependant, l’élasticité est « en grande partie perdue », de sorte que les sous-vêtements sont probablement plus idéaux pour être affichés que portés.

D’autres objets sont également à gagner Breaking Bad. Cela comprend les lunettes de sécurité et le respirateur de Walter qu’il a ramenés de sa classe, estimés à 6 000 €; une copie non inscrite de Walter Des brins d’herbe livre, estimé jusqu’à 5 000 €; Le téléphone portable de Jesse Pinkman (Aaron Paul) associé aux paquets de cigarettes de Skyler White (Anna Gunn), estimés jusqu’à 3 000 € ; le bang de Jesse Pinkman, estimé jusqu’à 1 200 € ; le T-shirt blanc de Walter White, estimé jusqu’à 1 000 € ; et une petite voiture radiocommandée jaune vue dans l’émission, d’une valeur allant jusqu’à 1 000 €. Les dossiers de chaise « accessoires » et « invité » des chaises de l’ensemble sont également mis aux enchères, pour un prix estimé à 1 000 €.

Breaking Bad Stars est revenu à la télévision dimanche

Les vedettes de Breaking Bad étaient de retour sur le petit écran dimanche pour la première de la publicité PopCorners Super Bowl. Avec Bryan Cranston et Aaron Paul, la publicité a ramené Raymond Cruz dans le rôle de Tuco Salamanca avec le trio reconstituant des scènes de la série. Cela arrive une décennie après Breaking Bad avait terminé sa course en 2013, car bien que la série soit depuis longtemps terminée, elle continue de maintenir sa popularité auprès des fans.

L’année dernière, Cranston et Paul ont également été vus reprenant leurs rôles de Walt et Jesse dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Première sur AMC en 2015, Tu ferais mieux d’appeler Saul a servi de préquelle à Breaking Bad et a mis fin à sa propre course de six saisons en 2022. Walt et Jesse n’étaient apparus que la toute dernière saison. Cranston a depuis suggéré que la publicité du Super Bowl, que vous pouvez regarder ci-dessous, est probablement sa dernière apparition en tant que Walter White.