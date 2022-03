Breaking Bad to Marathon Complete Series sur AMC avant la saison 6 de Better Call Saul

Revivez l’introduction originale de Saul Goodman sur Breaking Bad avant que nous disions tous nos derniers adieux au criminel avocat en Tu ferais mieux d’appeler Saulest la dernière saison. Alors que la saison 6 du spin-off devrait arriver en avril, AMC a annoncé son intention de diffuser la série complète de Breaking Bad dans les semaines précédant la première. Doublé Breaking Bad : le marathon complet, ce sera un marathon de cinq semaines avec les saisons complètes diffusées sur cinq samedis consécutifs. Il commence par « Pilot » le 19 mars et se termine par « Felina » le 16 avril, un jour avant la première du 18 avril de la dernière saison de Saül.

Par ComicBook.com, « Pilot » sera diffusé à 13h00 le samedi 19 mars, les saisons suivantes commençant à 7h00 le samedi. La saison 2 sera diffusée le 26 mars, suivie de la saison 3 le 2 avril, de la saison 4 le 9 avril et de la saison 5 le 16 avril. Ce n’est pas la première fois que le réseau diffuse toute la série comme AMC l’avait déjà fait en 2013 pour la fin de Breaking Bad. Plus récemment, ils l’ont encore fait avant la première télévisée mondiale d’El Camino: A Breaking Bad Movie. Le film de suite avec les cinq saisons de Breaking Bad sont en streaming sur Netflix.

FILM VIDÉO DU JOUR

La dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul connectera officiellement le spin-off à Breaking Bad, et les deux émissions seront plus connectées que jamais. Non seulement la série reliera les points à la façon dont la chronologie de la préquelle s’intègre dans l’endroit où Saul Goodman fait ses débuts dans Breaking Badil apportera également une solution à son histoire en évoquant ce qui se passe finalement avec Gene Takavic, la nouvelle identité que Jimmy McGill a prise après sa fuite.

Better Call Saul mettra fin à la franchise avec la saison 6





AMC

Toutes les bonnes choses ont une fin. Tu ferais mieux d’appeler Saul a ramassé 13 épisodes pour bien clore l’histoire, contre 10 habituellement, et il sera divisé en deux moitiés pour être diffusé séparément sur AMC cette année. La première partie sera diffusée le 18 avril sur AMC et diffusée pendant sept semaines. Les six derniers épisodes commenceront à être diffusés le 11 juillet. Reste à savoir comment tout cela se terminera, mais la star de la série Bob Odenkirk a promis une conclusion satisfaisante.

« Je veux dire, les gens me demandent si j’aime Saul Goodman. La réponse est non. J’aime Jimmy McGill », a déclaré Odenkirk à Empire. « Saul Goodman est le genre de personne que j’éviterais, à peu près à tout prix, pour un million de raisons. Le sens de la mode n’est pas le moindre. Garder ces deux personnes dans le même corps, et les faire compter et se connecter, peut être un défi pour les scénaristes et pour moi, mais cela a été un grand, grand effort pour essayer de le faire fonctionner. J’ai hâte que les gens voient cette dernière saison. Il y a tellement d’endroits différents où ça va, et il se passe tellement de choses. C’est incroyable. »





Voici où le casting de Kill Bill Vol. 1 c’est aujourd’hui Kill Bill Vol.1 est sorti il ​​y a près de 20 ans et mettait en vedette un ensemble d’acteurs talentueux. Voici où en est le casting du film aujourd’hui.

Lire la suite





A propos de l’auteur