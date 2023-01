Breaking Bad Super Bowl Ad ressuscite le méchant préféré des fans

Un autre visage familier a rejoint l’ancien Breaking Bad co-stars Bryan Cranston et Aaron Paul pour la prochaine publicité du Super Bowl de PopCorners. Il a été annoncé précédemment que Cranston et Paul reviendraient pour la publicité, reprenant leurs rôles respectifs en tant que cuisiniers de méthamphétamine Walter White et Jesse Pinkman. Des aperçus ont également révélé les premiers regards sur les personnages dans le désert d’Albuquerque pour la nouvelle publicité, et un nouveau teaser vidéo réunit officiellement les deux avec les personnages dans leur camping-car. Regardez-le ci-dessous, via PopCorners.





PopCorners a également publié une autre image en avant-première de la publicité du Super Bowl, celle-ci mettant en vedette une autre star de Breaking Bad. Assez mémorable, Raymond Cruz a dépeint l’antagoniste Tuco Salamanca au cours des deux premières saisons de la série, servant de premier ennemi majeur pour Walt et Jesse. Le personnage est revenu dans la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul avec Cruz reprenant le rôle. Lorsque Tu ferais mieux d’appeler Saul terminé l’année dernière, il semblait que Cruz ne jouerait plus jamais ce personnage, mais cela montre simplement que les fans ne devraient jamais dire jamais.

Sur la nouvelle photo, Tuco rencontre Walt et Jesse dans le désert. Le « monstre de vitesse tatoué », comme Saul Goodman (Bob Odenkirk) l’a décrit un jour, tient un sac de PopCorners, apparemment dans le cadre d’une sorte d’accord avec Walt et Jesse. Se pourrait-il que cette collation soit si savoureuse que Tuco y réagisse de manière surexcitée, tout comme il le ferait avec une certaine substance bleue qui lui avait été distribuée dans l’émission télévisée ?

Vous pouvez voir l’image en taille réelle des retrouvailles de Tuco avec Walt et Jesse ci-dessous.

Breaking Bad Stars se réunit pour profiter des PopCorners

Cela nous amène à nous demander s’il y aura d’autres surprises en réserve pour Breaking Bad fans avec la publicité PopCorners. Le teaser vidéo ci-dessus semble être une recréation lâche d’une scène mémorable de la série lorsque Walt et Jesse sont bloqués dans le désert, ayant du mal à faire démarrer le camping-car. Une différence majeure est que Walt mange calmement des PopCorners cette fois-ci, ce qui le rend beaucoup plus doux qu’il ne l’était dans l’émission télévisée. La photo avec Tuco rappelle également le moment où ce personnage rencontrait Walt et Jesse pour acheter leur produit. Combien d’autres références et d’œufs de Pâques figureront-ils dans la publicité finale ?

Les fans peuvent voir comment la publicité se déroule lorsqu’elle est diffusée en direct pendant le Super Bowl le 12 février 2023.