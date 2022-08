Breaking Bad Star Anna Gunn parmi les membres de la distribution annoncés pour Apple TV + Series Sugar

La série Apple Sucre se réunit avec une multitude de noms annoncés pour son casting. Par variété, la série à venir a ajouté cinq nouveaux membres de la distribution, et parmi eux se trouve Breaking Bad et Bois morts étoile Anna Gunn. L’actrice lauréate d’un Emmy est quelqu’un dont le nom est récemment apparu dans les médias avec Breaking Bad le créateur Vince Gilligan louant son jeu d’acteur et condamnant la réaction des fans contre son personnage.

Gunn sera présenté comme une star récurrente sur Sucretout comme l’acteur vétéran James Cromwell (Succession, Six pieds sous terre). Un autre acteur du Breaking Bad franchise sera présenté dans un rôle régulier de la série, comme Dennis Boutsikaris (Sorcières de Mayfair), qui a joué le riche Schweikart dans Tu ferais mieux d’appeler Saul, a également été jeté. Les autres habitués de la série incluent Alex Hernandez (Invasion, Injecté de sang) et Lindsay Pulsipher (La bête, Vrai sang). Il avait déjà été rapporté que la série mettait également en vedette Colin Farrell (bêtes fantastiques et où les trouver, Le Batman), Kirby Howell-Baptiste (Barry, L’homme de sable) et Amy Ryan (Le bureau, Seuls les meurtres dans le bâtiment).

Décrit comme « une version contemporaine de l’histoire d’un détective privé se déroulant à Los Angeles », Sucre est écrit par Mark Protosevich (La cellule, Je suis une légende), qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Farrell, le réalisateur Fernando Meirelles (Cité de Dieu, Deux Papes), Simon Kinberg et Audrey Chon de Genre Films, et Scott Greenberg et Chip Vucelich. Apple Studios produit.

Anna Gunn a remporté l’Emmy pour avoir joué Skyler White

Distribution de télévision Sony Picture

Anna Gunn est lauréate de deux prix Emmy, à la fois pour sa performance en tant que Skyler White, l’épouse de Walter White de Bryan Cranston, dans l’émission à succès Breaking Bad. Malgré les éloges de la critique, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur aversion pour son personnage. À l’époque, cela a suffisamment dérangé Gunn pour écrire un éditorial pour le New York Times sur l’expérience. Plus récemment, Vince Gilligan a déclaré au New Yorker qu’il ne comprenait pas le contrecoup de Skyler.

« Lorsque l’émission a été diffusée pour la première fois, Skyler était carrément détesté », a déclaré Gilligan. « Je pense que cela a toujours troublé Anna Gunn [who played Skyler]. Et je peux vous dire que ça m’a toujours troublé, car Skyler, le personnage, n’a rien fait pour mériter ça. Et Anna n’a certainement rien fait pour mériter ça. Elle a magnifiquement joué le rôle. Je me rends compte avec le recul que le spectacle était truqué, dans le sens où la narration était uniquement à travers les yeux de Walt, même dans les scènes pour lesquelles il n’était pas présent. Même Gus, son ennemi juré, n’a pas souffert de l’animosité que Skyler a reçue. C’est une chose étrange. J’y pense encore toutes ces années plus tard. »

Depuis Breaking BadGunn est apparu dans des films comme Souiller, Être francet Terre de rêves. Elle a également joué dans le drame policier Gracepoint aux côtés de David Tennant et est apparu dans d’autres émissions comme Esprits criminels, Nuances de bleu, Fils prodigueet Physique. En 2019, Gunn a également repris son rôle de Bois morts pour HBO Deadwood : le film. Bien que Bryan Cranston et Betsy Brandt apparaissent respectivement dans Tu ferais mieux d’appeler Saul en tant que mari et sœur de Skyler, Gunn n’est pas revenu en tant que Skyler dans cette émission.

Sucre n’a pas encore de date de première.