Breaking Bad Saison 5 Dernier examen complet et mise à jour de la date de sortie

La cinquième et dernière saison de Breaking Bad a été diffusée sur AMC aux États-Unis et au Canada du 15 juillet 2012 au 29 septembre 2013. La saison de seize épisodes est divisée en deux parties, chacune comportant huit épisodes.

Revoir;

Le chevalier noir n’a rien de commun avec Breaking Bad, à l’exception d’une citation clé: «Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le criminel.» La citation ne pourrait être plus précise dans le cas de Walter White dans la série phare d’AMC.

Breaking Bad est l’une des rares exceptions à la règle de nombreux spectacles ayant des pics et des vallées au fil des saisons. Chaque saison s’appuie sur les couches de suspense et d’intrigue de la saison précédente, aboutissant à certains des meilleurs épisodes télévisés jamais écrits. La saison précédente est arrivée à une conclusion dramatique.

Gus Fring n’est plus en vie. Walter White est au sommet du monde, malgré le fait que l’opération soit en ruine. Jusqu’à, bien sûr, la première scène de ce film. Walter White est une personne complètement différente maintenant; il est désespéré et en fuite. Il élude les flics avec ses cheveux longs et ses vêtements en lambeaux, et quelque chose a implosé sur son visage.

Cela établit efficacement l’atmosphère et l’ambiance de la finale de la saison. Walter sera appréhendé, mais la question est maintenant de savoir comment et quand. En comparaison avec le nounours rose de la saison 2 et le crash d’avion qui a suivi, qui préfigurait un résultat potentiel, cela crée un sentiment complètement différent, qui semble encore plus urgent et désespéré.

La principale source de stress ici est l’effort de Walter pour reprendre là où Gus Fring s’était arrêté. Il divise l’entreprise en trois parties: lui-même, Jesse et Mike. Les choses s’améliorent, du moins pour le moment, mais l’adoption par Walter de la place de Fring au sommet s’accompagne de la même brutalité glaciale.

Parallèlement à l’intrigue, il existe diverses instances de symbologie, de couleurs, d’éclairage et d’angles de caméra intelligents qui contribuent à la portée de l’histoire. Pendant la majeure partie de la saison, la maison familiale de Walter, par exemple, est baignée d’ombres épaisses et impitoyables. À travers des piliers, des fenêtres et même une table basse avec des bouteilles cassées, la caméra construit délibérément une barrière entre les «bons» et les «méchants».

En plus de cela, il y a la musique, qui fait partie intégrante de la série. Chaque chanson est soigneusement sélectionnée, avec des paroles qui mettent en valeur le message véhiculé. Sans parler de l’avant-dernier épisode, qui se termine par une interprétation appropriée de la séquence principale du titre que nous avons tous pris l’habitude d’entendre au fil des ans.

Le succès de Breaking Bad est dû au mélange magistral d’éléments qu’il utilise. Oui, l’intrigue est surprenante et contient des moments bizarres, mais Breaking Bad est bien plus. Tous les éléments ci-dessus se réunissent pour créer une réaction chimique différente de tout ce que l’on voit sur le petit écran.

