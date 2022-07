Breaking Bad quitte Netflix : jusqu’à quand peut-on regarder la série

in

Netflix

Il a été confirmé que Breaking Bad quittera le catalogue Netflix, mais il y a de bonnes nouvelles pour les fans et c’est que ce ne sera pas de si tôt. Sachez quand il sera retiré !

© AMCBreaking Bad quitte Netflix : jusqu’à quand peut-on regarder la série.

Lorsqu’on évoque les séries consacrées et acclamées des dernières décennies, l’une des premières mentions sera toujours Breaking Baddiffusé entre 2008 et 2013. Dès les premiers pas du service de streaming Netflix vers la popularité, l’émission faisait partie de son catalogue et l’une des principales attractions lorsqu’il s’agissait de capter des abonnés, mais cette romance touchera à sa fin, puisque la fiction créée par Vince Gilligan sera retirée.

Le lien entre la plateforme et le réseau de télévision AMC Il a porté de grands fruits, puisque l’expansion mondiale du programme a influencé son statut actuel de titre demandé par les téléspectateurs en connaissant sa qualité. D’autre part, il a également été fondamental dans la transmission d’autres productions de son univers, comme le film Le chemin ou le spin-off Tu ferais mieux d’appeler Saul.

+Breaking Bad sera supprimé de Netflix

Le streaming traverse son pire moment, puisque la semaine dernière, une baisse de près d’un million d’utilisateurs a été connue au deuxième trimestre de l’année, générant également un trou dans le marché boursier de 200 millions de dollars, mais ils devront également faire face avec la perte imminente de certaines productions. Selon les sites L’emballage, Netflix supprimera certains titres majeurs de sa bibliothèque, notamment Breaking Bad.

Les mouvements du marché audiovisuel conduisent à une nouvelle course dans la soi-disant « bataille des plateformes », de sorte qu’aucune société de production ne veut être laissée pour compte. Selon ce qui a été rapporté ce lundi, d’autres contenus tels que Le bureau, 30 Rock Oui Communautéqui font exclusivement partie du streaming dans certains pays, feront partie de Peacock, mais des titres tels que Nouvelle fille, NCIS Soit Comment s’en tirer avec un meurtre.

+Quand Breaking Bad quitte-t-il Netflix ?

Bien que cette nouvelle puisse être dure pour les fans qui revisitent les épisodes de l’une des plus grandes séries de tous les temps, ils doivent savoir que ce ne sera pas pour bientôt. Breaking Bad sera supprimé de Netflix le 10 février 2025, jour marqué comme la fin de la licence de streaming et de Sony Television. Pour le moment, il n’a pas été rapporté ce qui se passera avec le film Le chemin et les retombées Tu ferais mieux d’appeler Saulétant une coproduction.

