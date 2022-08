Breaking Bad : peut-on visiter les statues de Walter White et Jesse Pinkman ?

célébrités

Walter White et Jesse Pinkman sont les personnages les plus aimés et les plus importants de Breaking Bad et maintenant ils étaient représentés par des statues. Peuvent-ils être visités ? Connaître tous les détails.

©IMDBBryan Cranston et Aaron Paul ont dévoilé leurs statues

Il y a des séries qui marquent différentes générations de fans et Breaking Bad est l’un d’eux. La bande dessinée a été créée pour la première fois en 2008, générant un tel succès qu’elle a fini par avoir cinq saisons, toutes aussi populaires dans le monde. L’histoire a traversé les frontières et, malgré le fait que le temps passe, elle est toujours bien mémorisée par les téléspectateurs. En fait, beaucoup d’entre eux étaient ravis de la première de leur spin-off, Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Cependant, au-delà de l’émotion qu’il génère Tu ferais mieux d’appeler Saul et sachant que le dernier épisode portera le nom de la série originale, la vérité est que tout ce qui a à voir avec Breaking Bad provoque encore plus de bonheur chez les fans. Tel est ainsi le récent dévoilement de deux statues représentant les personnages de Walter White et Jesse Pinkmanses protagonistes, a été un succès complet.

Les deux chiffres de les protagonistes de Breaking Bad ils ont été créés par l’artiste Trevor Grove, spécialiste des sculptures humaines réalistes. L’inauguration de la même a eu lieu ce week-end, mais les deux sculptures ont été demandées en 2019. La création a été réalisée grâce à un don de Sony Pictures et du créateur de la série, Vince Gilligan. La compagnie et le réalisateur de la bande les ont réalisés afin de commémorer ces deux personnages mémorables.

+ Pouvez-vous visiter les statues de Breaking Bad ?

A l’inauguration de les statues de Walter White et Jesse Pinkman Ses comédiens étaient présents Bryan Cranston Oui Aaron-Paul. Les interprètes ont vu leurs propres personnages prendre forme dans ces sculptures dévoilées lors d’un événement majeur à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le choix de cette ville est lié au fait que la série s’y déroule. Pour cette raison, le gouvernement d’Albuquerque a décidé de réaliser ce projet en guise de remerciement.

Eh bien, la vérité est que grâce à Breaking Bad Le tourisme d’Albuquerque a augmenté. Mais désormais, ce qui retient l’attention des fans, c’est de savoir si ces statues se visitent et sont ouvertes au public. Et la réponse est simple : Oui! Les deux sculptures sont situées dans le centre de convention d’Albuquerque, où l’inauguration était et où ils ont été positionnés aujourd’hui. C’est là que les fans peuvent trouver des sculptures de leurs personnages préférés.

