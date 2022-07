Breaking Bad : les statues de Walter White et Jesse Pinkman seront dévoilées à Albuquerque

Il y a vingt ans, la ville d’Albuquerque n’aurait jamais imaginé que deux statues de bronze représentant les plus grands fabricants de méthamphétamine du pays arrivaient dans leur ville. Cependant, Walter White et Jesse Pinkman seront bientôt immortalisés dans la ville du Nouveau-Mexique suite à un don. Bien sûr, ce sont les personnages de Breaking Bad​​​​​​célèbre joué par Bryan Cranston et Aaron-Paul.

Le sculpteur Trevor Grove a commandé les statues en 2019 au créateur de la série Vince Gilligan. Maintenant, il fait don des sculptures en bronze à la ville aux côtés de Sony Pictures Television. IGN a partagé la déclaration faite par Gilligan concernant le don :

« En quinze ans, deux émissions de télévision et un film, Albuquerque a été merveilleux pour nous. Je voulais rendre la pareille et donner quelque chose en retour. Ces bronzes plus grands que nature de Walter White et Jesse Pinkman existent grâce à la la générosité de Sony Pictures Television et le talent artistique du sculpteur Trevor Grove, et je les adore. Cela me rend heureux de les imaginer orner The Duke City pour les décennies à venir, attirant des bus remplis de touristes.

Et attirer les touristes, c’est précisément ce que Breaking Bad l’univers a fait au cours de la dernière décennie. Cela a été formidable pour la ville d’Albuquerque, même si le véritable propriétaire de la maison de Walter White reçoit beaucoup trop d’intrus. Les statues seront exposées à l’intérieur du centre de convention d’Albuquerque après avoir été dévoilées le 29 juillet. Les participants comprendront le maire Keller, Gilligan, le producteur exécutif et le co-créateur de Better Call Saul, Peter Gould, et bien sûr, Bryan Cranston et Aaron Paul.

Les fans de la série afflueront à coup sûr vers la ville pour prendre une photo avec leurs caïds de la drogue préférés, qui vivront pour toujours au cœur d’Albuquerque.

Saul Goodman a besoin d’une invitation à la fête

Breaking Bad n’est pas la seule série emblématique qui se déroule à Albuquerque. En 2015, le spin-off de l’émission initiale, intitulée Tu ferais mieux d’appeler Saul, arrivé à l’excitation et au scepticisme des fans. Le public se demandait comment vous pouviez rivaliser avec une série comme Breaking Badqui a remporté seize Emmys au cours de ses cinq saisons.

Cependant, Tu ferais mieux d’appeler Saul n’a pas permis une seule baisse de qualité, restant toujours excellent à chaque saison, qui diffuse actuellement une sixième et dernière sortie. Saul Goodman, joué par Bob Odenkirk, a été remarquable dans le rôle, qu’il joue maintenant depuis 13 ans. Il ne sera pas surprenant que Vince Gilligan fasse pression pour qu’une troisième statue réside dans le centre de convention d’Albuquerque, compte tenu du temps qu’Odenkirk a consacré au rôle et du succès qui l’accompagne.





Tu ferais mieux d’appeler Saul vient de commencer la seconde moitié de la dernière saison, que vous pouvez regarder sur AMC tous les lundis soirs. Cependant, si vous avez encore besoin de rattraper votre retard sur la série, les cinq premières saisons sont disponibles en streaming dès maintenant sur Netflix.