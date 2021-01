Breaking Bad: les fans de l’épisode 1 sautent lorsqu’ils revoient la série

En train de regarder Breaking Bad du début à la fin est un must pour tous les vrais fans. De plus, plus vous le faites souvent, plus vous saisirez de petits détails. La narration épique a contribué à faire de la série l’un des drames télévisés les plus populaires de tous les temps.

Mais avec 5 saisons et 62 épisodes complets, décidant de regarder de façon excessive Breaking Bad du début à la fin est un engagement de temps énorme. C’est pourquoi certains fans choisissent de sauter au moins un épisode qu’ils jugent totalement inutile lors des sessions marathon.

‘Breaking Bad’ a raconté une histoire complète du début à la fin

Bryan Cranston comme Walter White | Ursula Coyote / AMC

La plainte la plus courante concernant Breaking Bad est que certains des épisodes sont lents par rapport à d’autres émissions bourrées d’action. Mais ces exemples délibérés de développement de personnages aident le public à se connecter avec Walter White et à ressentir de la sympathie pour lui, alors même qu’il se transforme en monstre.

La série combine l’action et la narration pour un spectacle qui a vraiment tout. Séparer ces deux éléments cruciaux n’a aucun sens. Mais il y a un épisode qui Breaking Bad les fans conviennent que ce n’est pas nécessaire pour le récit général.

La plupart des fans de ‘Breaking Bad’ ne craignent pas de sauter ‘Fly’

CONNEXES: « Breaking Bad »: les meilleurs et les pires épisodes de la série ont été réalisés par la même personne

Comme Breaking Bad les épisodes vont, « Fly » est l’un des plus détestés, bien qu’il y ait beaucoup de fans avides qui le défendent. Le scénario entier se concentre sur Walt essayant d’attraper une mouche qui s’est retrouvée piégée dans le laboratoire souterrain de méthamphétamine où il cuisine.

«Fly», diffusé au cours de la troisième saison de l’émission, est considéré comme un épisode de bouteille car tout a été filmé dans un seul endroit. Les équipes de production utilisent souvent cette technique pour économiser de l’argent et c’est exactement ce qui s’est passé avec Breaking Bad. L’épisode entier a été conçu pour économiser de l’argent après avoir dépassé le budget.

Comme il n’y a pratiquement aucune action dans « Fly », c’est l’un des épisodes les plus souvent ignorés pendant Breaking Bad marathons. Mais certains fans insistent sur le fait qu’il y a une beauté subtile et que «Fly» est injustement vilipendé.

Vince Gilligan insiste sur le fait que « Fly » était à la fois une décision créative et financière

Il serait trop facile de simplement rejeter «Fly» comme un exemple de bon marché de la part du showrunner Vince Gilligan. Mais il affirme que même sans soucis d’argent, il aurait quand même opté pour un développement plus profond du personnage à la fin de la saison 3.

«Même si les réalités financières n’y entraient pas, je pense en tant que showrunner qu’il devrait y avoir une certaine forme et un certain rythme à chaque saison, et les sommets vraiment élevés que vous essayez d’atteindre à la fin d’une saison – le grand des moments dramatiques d’action et de violence, les grands moments d’opéra pour lesquels vous vous efforcez – je ne pense pas qu’ils atterriraient aussi durement si vous n’aviez pas les moments de calme qui les ont précédés », a déclaré Gilligan à l’AV Club.

«Les épisodes calmes font ressortir les épisodes les plus tendus et les plus dramatiques encore plus qu’ils ne le feraient habituellement par leur contraste.»

Choisir de sauter ou non «Fly» est finalement une préférence personnelle. Mais quand il s’agit d’avoir un Breaking Bad marathon, il n’y a aucune raison de renoncer à cet exemple lent mais symbolique de la narration intelligente de Gilligan.