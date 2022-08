Breaking Bad : Jonathan Banks sur le plus grand mystère de Mike Ehrmantraut

Avec Tu ferais mieux d’appeler Saul complètement terminé, les fans ne peuvent que spéculer sur les questions sans réponse qui subsistent après la conclusion du Breaking Bad retombées. Alors que Tu ferais mieux d’appeler Saul a aidé à remplir la trame de fond de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), il reste encore de grands mystères sur le passé du personnage. Les fans ne sont pas les seuls à se demander ce qui aurait pu être, car Banks lui-même a pensé à ces choses.

Par Entertainment Weekly, Banks a précédemment abordé l’histoire de Mike lors d’un Breaking Bad réunion. L’acteur est très curieux de connaître la vie amoureuse de Mike, reconnaissant que le tueur à gages et le réparateur de scènes de crime ne sont pas quelqu’un qui reçoit beaucoup d’affection physique. Plus précisément, Banks s’interroge le plus sur la mère de son fils, car son absence dans les deux Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul n’a jamais été expliqué.

FILM VIDÉO DU JOUR

« De qui Mike était-il amoureux? Parce que vous ne touchez pas Mike. Si cette personne sortait du passé et le touchait simplement à l’épaule, il s’effondrerait presque sous ce genre de douceur, ce genre de toucher. Ma plus grande chose était – et ça m’a vraiment déçu était – mon fils avait une mère. Qui? Qu’était-elle? Et j’aurais adoré voir ce personnage entrer.

Après la finale de Tu ferais mieux d’appeler Saul, il y a eu beaucoup de fans sur les réseaux sociaux suggérant une nouvelle série préquelle sur les jeunes années de Mike Ehrmantraut en tant que flic véreux en Pennsylvanie. Bien sûr, un nouvel acteur serait plus que probablement choisi pour le rôle si une série comme celle-ci était éclairée au vert, bien que Banks puisse potentiellement apparaître dans des séquences flash-forward. Il n’y a aucune indication d’une série comme celle-ci actuellement envisagée chez AMC, mais si jamais elle devait se concrétiser, nous pourrions très bien trouver les réponses aux questions de Banks.

Patrick Fabian voulait que Howard Hamlin rencontre Gus Fring

AMC

Entertainment Weekly a également révélé l’occasion manquée que l’acteur de Howard Hamlin, Patrick Fabian, avait en tête pour son personnage. Alors que Howard a eu une rencontre malheureuse avec le fou du cartel Lalo Salamanca (Tony Dalton) dans la saison 6 de Tu ferais mieux d’appeler Saul, il n’a pas partagé l’écran avec Gus Fring (Giancarlo Esposito). Il est difficile pour Fabian de ne pas imaginer Howard et Gus dans la même scène, soulignant qu’ils seraient les deux personnes les mieux habillées de la pièce.





«Je voulais avoir une scène avec Gus Fring. Je voulais le rencontrer quelque part. il me regardait, et nous admirions les costumes de l’autre et il y avait une notion symbolique du genre, ‘Nous sommes des individus partageant les mêmes idées.’ Parce que je pense que nous le sommes en quelque sorte. Il est juste dans une entreprise différente. C’est donc ce que j’ai toujours espéré.

Bien que les deux personnages ne se soient pas nécessairement rencontrés face à face, Howard a quand même fini par faire partie de ce monde avec sa dernière demeure sous le superlab.