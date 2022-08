Breaking Bad Creator dit qu’il y a eu de nombreuses tentatives infructueuses pour créer un jeu vidéo

Ce n’est pas facile de faire un jeu vidéo, sinon il y aurait beaucoup Breaking Bad Jeux. Créateur de séries Vince Gilliganqui a également co-créé la série dérivée à succès Tu ferais mieux d’appeler Saul avec Peter Gould, a évoqué les faux départs de la franchise dans le monde du jeu vidéo. Dans le dernier épisode de À l’intérieur du Gillivers podcast, Gilligan a révélé comment il avait tenté de collaborer avec Rockstar Games pour créer un jeu vidéo en monde ouvert dans la veine de Grand Theft Auto. On dit que cela s’est produit « tôt » alors que Breaking Bad était à l’antenne.

« Nous avons (eu des discussions sur les jeux vidéo) très tôt. Je ne suis pas un grand joueur de jeux vidéo, mais comment pouvez-vous ne pas connaître Grand Theft Auto ? Je me souviens d’avoir dit… » À qui appartient Grand Theft Auto ? tu as un module ? Peut-il y avoir un Breaking Bad (jeu) ?’ Cela a toujours du sens pour moi. Cela ne s’est jamais concrétisé.

Au cours des années suivantes, d’autres tentatives de jeux vidéo ont été faites, comme l’explique Gilligan. Il note également une Breaking Bad expérience pour le Sony PlayStation VR avec une histoire originale écrite par Jenn Carroll était un projet qui a failli se produire. Gilligan mentionne également le jeu mobile de courte durée Breaking Bad : Éléments criminels, qui a été lancé en 2019 et fermé l’année suivante. Il aimerait voir plus d’un Breaking Bad présence dans les jeux vidéo, mais cela n’a jamais semblé fonctionner.

« Il y a eu pas mal de tentatives de jeux vidéo. Certains d’entre eux sont en quelque sorte arrivés sur le marché. Nous avons essayé de faire une expérience VR avec le casque Sony PlayStation VR. Nous avons essayé de faire un jeu mobile, ça a duré pendant Jenn Carroll… Jenn est incroyable… Elle a mis beaucoup d’énergie, beaucoup d’efforts et beaucoup de talent pour écrire trois ou quatre histoires différentes pour trois des quatre jeux vidéo différents, y compris le truc VR . Il y avait beaucoup d’heures consacrées à cela. Mais créer un jeu vidéo est difficile. Ce que j’ai appris à travers ce processus, c’est que cela prend littéralement des années et des millions de dollars, surtout lorsque vous essayez d’innover avec la réalité virtuelle et quoi de neuf. Cela ne s’est jamais vraiment concrétisé. C’est dommage.