Breaking Bad : 4 moments inoubliables de la série

AMC

L’année prochaine, la série créée par Vince Gilligan fêtera une décennie depuis la diffusion de son dernier épisode. Il y avait un total de 62 épisodes en 5 saisons.

©IMDBLa série a été lancée en 2008.

En 2023, nous célébrerons un événement très important dans l’histoire de la télévision : cela fera 10 ans que Breaking Bad a diffusé le dernier de ses 62 épisodes. Créé par Vince Gilligan et mettant en vedette Bryan Cranston et Aaron Paulétait l’une des meilleures productions jamais vues, qui faisait partie de l’âge d’or de la fiction dans laquelle des histoires comme celles de Les Sopranos Soit Des hommes fous. Quels ont été vos meilleurs moments ?

+Les meilleurs moments de Breaking Bad

4 – Ce n’est pas de la méthamphétamine

Quand tout indiquait que tuco il était le méchant le plus méchant de tous, Walter White transformé en plein Heisenberg et alla le confronter pour lui demander l’argent qu’il lui devait. C’est vers la fin du premier épisode que Walter White a fait cuire une bombe au mercure et l’a fait exploser au milieu du bureau que le trafiquant de drogue a joué Raymond Cruz.

3 – Walter découvre qu’il n’a pas l’argent pour payer sa sécurité

Dans l’épisode intitulé « Vide sanitaire »à partir de la quatrième saison, après avoir été menacé par Gus qui cuisinait déjà seul avec Jessé, Walter panique et décide de demander de l’aide Saul Bonman. C’est ainsi que l’avocat lui dit qu’il a besoin d’un demi-million de dollars pour faire disparaître sa famille et lorsqu’il part à sa recherche, il découvre que Skyler a donné tout l’argent à ted payer les impôts dus au Trésor. Vaincu, Walter commence à rire de façon incontrôlable.

2 – La mort de Gustavo Fring

La seule option qui Walter devait mettre fin au fantôme de Les Chicken Brothers et Gustavo Fring qui grouillait au-dessus de sa tête éliminait l’homme d’affaires. C’est ainsi que vous rejoignez Hector Salamanquequi n’a déjà plus rien pour vivre, accepte d’installer une bombe dans son fauteuil roulant qu’il fait exploser lors de sa visite Gustave. En conséquence, nous voyons Gustave sortir et quand la caméra fait un contrechamp, on se rend compte qu’en réalité la moitié de son corps a été détruite. Puis il tombe mort.

1 – La mort de Hank

L’une des phrases les plus douloureuses que nous entendons dire à quelqu’un Walter. Après avoir été pris au piège par les nazis, après un affrontement qui s’est soldé par la mort de Gomeznous pensons tous que Walter il aurait un atout dans sa manche pour sauver son beau-frère. Cependant, il était trop tard. « Tu es le gars le plus intelligent que j’ai jamais rencontré, mais tu es trop stupide pour réaliser qu’il a pris la décision il y a dix minutes. »il lui a dit Hank à Walter avant de mourir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂