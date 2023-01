Break Point : La malédiction de la série Netflix pour les joueurs de tennis à l’Open d’Australie

in

Break Point est venu sur Netflix, mais il n’a pas été fructueux pour ceux qui font partie de la série, depuis une malédiction ? est tombé sur eux. Découvrez de quoi il s’agit ci-dessous.

©NetflixBreak Point : La malédiction de la série Netflix pour les joueurs de tennis à l’Open d’Australie.

Après le succès de Formule 1 : conduire pour survivrele service de diffusion en continu Netflix il a cherché à se plonger dans la cuisine d’un autre des sports les plus populaires au monde comme le tennis. C’est pourquoi le 13 janvier, ils ont créé point de rupture, une série documentaire dont les protagonistes sont les athlètes eux-mêmes. Cependant, au cours des dernières heures, les réseaux sociaux ont parlé de une malédiction à l’Open d’Australie et cette version. Parce que?

« ‘Break Point’ offre un portrait détaillé de ces joueurs au cours d’une année, au cours de laquelle ils ont fait le tour du monde en compétition sur les circuits ATP et WTA. Les téléspectateurs apprécieront un aperçu des coulisses de la vie de certains d’entre eux. les meilleurs joueurs de tennis du monde, soumis à toutes sortes de pressions : de la détresse émotionnelle et des blessures menaçant leur carrière aux victoires écrasantes et aux moments personnels hors du terrain. »anticipe son synopsis.

+La série Break Point a-t-elle une malédiction ?

Depuis le dimanche 15 janvier dernier, les meilleurs joueurs et joueuses de tennis se retrouvent pour participer au premier Grand Chelem de l’année, le open d’Australie. La première semaine est déjà passée et il a attiré l’attention sur le fait que les 10 personnages trouvés dans les 5 épisodes de point de rupture ils ont déjà été supprimés. Compte tenu de cela, Internet parlait de une malédiction de Netflix envers les athlètes.

L’épisode 1 montre Nick Kyrgios, qui s’est retiré avant le tournoi en raison d’une opération au genou gauche; Déjà Thanasi Kokkinakis, éliminé par Andy Murray dans un match en cinq sets qui s’est terminé à 4 heures du matin. Épisode 2 étoiles Matteo Berretini, tiré au premier tour contre Murray; Oui Ajla Tomljanovica pris sa retraite pour cause de blessure. Dans l’épisode 3, on voit Maria Sakkari, vaincu par Zhu Lin; Déjà taylor fritzvaincu aux mains d’Alexei Popyrin.

L’épisode 4 se concentre sur Ons Jabeur, qui a perdu contre Marketa Vondrousova au deuxième tour; Oui Paula Badosa, hors championnat en raison d’une blessure à la cuisse. L’épisode 5 tournait autour Casper Ruud, battu par Jenson Brooksby au deuxième tour; et le dernier debout était Félix Auger-Aliassimemais dans les premières heures de ce dimanche, il a été éliminé par le Tchèque Jiří Lehečka. Les joueurs de tennis se prêteront-ils à plus d’épisodes de Break Point sur Netflix après cela ?

