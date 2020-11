Breach Trailer a Bruce Willis combattant une terreur extraterrestre qui change de forme

L’icône du film d’action Bruce Willis fait son retour triomphant dans le genre de la science-fiction dans le film d’action de science-fiction Violation, aussi connu sous le nom Anti-vie, et Saban Films vient de sortir la première bande-annonce. Malgré son absence de science-fiction et de bouffonneries liées à l’espace, l’homme de 65 ans Mourir dur La star glisse facilement dans le genre, la bande-annonce trouvant Willis sous une forme typiquement arrogante alors qu’il affronte un extraterrestre qui change de forme à bord d’une station spatiale isolée.

Après avoir fui un fléau dévastateur sur Terre, Violation trouve Bruce Willis et l’équipage sur une arche interstellaire qui est attaquée par une nouvelle menace; une force extraterrestre qui change de forme et qui a l’intention de massacrer ce qui reste de l’humanité. Ressemblant à une version moins effrayante La chose-dans l’espace, la bande-annonce trouve Willis et l’équipage se regroupant pour survivre et donne à l’acteur de nombreuses occasions de regarder sévèrement le canon d’une arme à feu.

Réalisé par John Suits à partir d’un scénario co-écrit par Edward Drake et Corey Large, Violation stars Cody Kearsley comme Noah, Callan Mulvey comme Teek, Kassandra Clementi comme Hayley, Rachel Nichols comme Chambers, Timothy V. Murphy comme commandant Stanley, et Thomas Jane comme amiral aux côtés de Bruce Willis comme Clay Young.

Tout au long de sa carrière, Bruce Willis a joué dans plusieurs films de science-fiction qui sont devenus des classiques du genre. Willis a voyagé pour la première fois dans le cosmos dans Michael Bay Armageddon, dans lequel Willis est adapté pour sauver le monde d’un astéroïde géant aux côtés de Ben Affleck et du film de 1997 de Luc Besson Le cinquième élément, qui trouve Willis sauvant le monde des plans néfastes de Gary Oldman et de la coupe de cheveux étrange, aux côtés de Milla Jovovich.

L’icône hollywoodienne nous a époustouflés dans le chef-d’œuvre du voyage dans le temps de Terry Gilliam en 1995 12 singes, avec Brad Pitt, et encore plus récemment dans Rian Johnson’s Boucleur, qui impliquait également Willis voyageant dans le temps pour arrêter la jeune version de lui-même, joué par Joseph Gordon-Levitt, et venger sa future épouse.

Les alliances de Willis avec la science-fiction varient à la fois du genre hallucinant et bourré d’action, avec Violation ressemblant beaucoup à ce dernier, la superstar de l’action recevant constamment des armes de plus en plus grandes tout au long de la bande-annonce.

C’est formidable de voir Willis revenir dans un genre qui lui a si bien servi au fil des ans, avec Violation juste une de ses futures incursions avec la science-fiction. L’autre est Péché cosmique, qui trouve Willis faire à nouveau équipe avec Violation écrivains Edward Drake, Corey Large. Willis incarne James Ford, l’un des membres d’un groupe de soldats voyous chargés de sauver la terre d’une force extraterrestre envahissante dans une société humaine futuriste. Le groupe de guerriers et de scientifiques doit se battre pour protéger l’humanité de cette espèce extraterrestre hostile, qui possède le pouvoir d’infecter et de prendre le contrôle des hôtes humains et a maintenant jeté son dévolu sur la destruction de l’humanité. Avec également Frank Grillo et Luke Wilson, Péché cosmique et Violation semble assez similaire, mais est-ce vraiment important quand ce ne sont que des excuses pour Willis pour donner un coup de pied à des dents extraterrestres (ou ce qu’elles ont)?

Violation devrait sortir en salles et en VOD et plateformes numériques le 18 décembre 2020. Cela nous vient de Saban Films.

Sujets: Violation