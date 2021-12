Brazen Trailer montre Alyssa Milano traquant un tueur en série

Netflix vient de sortir la bande-annonce du thriller policier mystère Effronté avec Alyssa Milano. Lorsque sa sœur est tuée et que la double vie de sa sœur en tant qu’interprète de webcam est révélée, Grace (Milano) ignore les avertissements d’un détective à la tête froide et s’implique dans l’affaire. Elle tend son piège pour abattre le prédateur.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Après une tournée de livres exigeante, la romancière mystère superstar Grace McCabe (Alyssa Milano) décide de rendre visite à sa sœur, Kathleen, qui est impliquée dans une bataille pour la garde après un divorce amer. En arrivant à Washington, Grace est choquée de trouver Kathleen vivant dans un quartier délabré et, dans l’espoir de s’offrir un avocat de premier plan, complétant le maigre salaire de son professeur en travaillant au noir en tant qu’opératrice de sexe par téléphone. Selon Kathleen, Fantasy, Inc., garantit à ses employés l’anonymat à toute épreuve. Mais Grace a ses doutes, qui sont confirmés par une horrible nuit parfumée aux fleurs de cerisier lorsque l’un des opérateurs de Fantasy, Inc. est assassiné. Alors que Grace est amenée à aider à résoudre le crime, sa vie se transforme en une scène tirée d’un de ses propres livres. Pourtant, comme l’un de ses plus grands fans, l’enquêteur Ed Jackson, l’avertit : Ce n’est pas de la fiction. De vraies personnes meurent et Grace pourrait être la prochaine. Car elle tend un piège à un tueur plus tordu que tout ce qu’elle pouvait imaginer. Et même Ed ne sera peut-être pas en mesure de la protéger d’un rendez-vous avec la luxure et la mort. »

Le casting comprend Barry W. Levy, Colleen Wheeler, Lossen Chambers, Malachi Weir et Matthew Finlan. La réalisatrice Monika Mitchell, connue pour John Apple Jack et Attache le lien dirigera l’adaptation de Nora Roberts écrite par Suzette Couture, Donald Martin et Edithe Swensen.

Le casting d’Alyssa Milano a fait pas mal de vagues pour les lecteurs de romans d’amour qui ont suivi le travail de Roberts depuis les années 80. L’activisme de Milano ne semblait pas correspondre aux croyances des fans de l’auteur. Roberts a finalement dû répondre à l’indignation en ligne et a déclaré qu’elle était plutôt satisfaite du choix du casting.

« Je suis ravi que Mme Milano ait été choisie pour l’adaptation de » Brazen Virtue « pour Netflix », a déclaré Roberts dans une déclaration exclusive à EW. « Dire que j’ai été stupéfait et consterné par certains des commentaires concernant l’annonce sur ma page Facebook est un euphémisme sauvage. J’ai parlé de mon article, je l’ai publié publiquement et je le soutiens ainsi que Mme Milano. À ceux qui déclarent qu’ils le feront Je ne lis plus jamais mon travail en raison de points de vue et d’opinions politiques divergents, ou parce qu’un acteur talentueux et expérimenté jouera un rôle, je peux seulement dire que c’est leur choix.Je crois que Mme Milano et moi y survivrons.





« Certains ne me liront plus jamais parce que Milano sera la tête d’affiche de cette adaptation », a-t-elle poursuivi. « Une lectrice a déclaré qu’elle avait l’intention de brûler tous mes livres de sa collection pour ce choix d’actrice. Pensez-y. Brûler des livres. Obtenir un visuel ? Bien sûr. Une autre prétend qu’elle ne peut soutenir que des artistes » partageant les mêmes idées « . Vraiment ? J’imagine seulement les livres, chansons, films que j’aurais manqués si je me sentais ainsi et refusais de lire, regarder, écouter ceux qui y ont contribué ou joué qui ont des points de vue politiques différents du mien. »

Effronté tombe sur Netflix le 13 janvier.

