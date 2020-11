Bravo Star Andy Cohen débarque sur E!

Andy Cohen est le visage de Bravo qui anime l’émission de fin de soirée Regardez ce qui se passe en direct et en tant que producteur exécutif de Les vraies femmes au foyer franchises. L’animateur de télévision était autrefois un cadre du réseau avant de passer devant la caméra et de devenir une personnalité de premier plan. Il ajoute maintenant une nouvelle entrée à sa page IMDB car il a décroché un nouveau concert sur E!

Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via Getty Images

De quoi parle la nouvelle émission d’Andy Cohen?

Cohen anime non seulement un talk-show quotidien de fin de soirée, mais il est également producteur des différentes franchises de Les vraies femmes au foyer. L’animateur de télévision ajoute maintenant à sa liste de choses à faire en tant que producteur exécutif et animateur de Pour de vrai: l’histoire de la télé-réalité.

« Je suis ravi de revenir sur les émissions qui ont formé mon amour pour la télé-réalité et d’interviewer les icônes du genre », a déclaré Cohen dans un communiqué publié par The Hollywood Reporter. « Cette série est comme un bonbon! »

Les docu-séries en sept parties verront Cohen souligner des moments emblématiques de l’histoire de la télé-réalité. Chacun des épisodes explorera un thème et comportera les commentaires des stars, des producteurs et des journalistes rappelant les événements non scénarisés.

«Féru de réalité à part entière, Andy emmène les téléspectateurs dans un voyage profond et captivant dans un genre qui a toujours captivé le public et qui a eu un impact sur la culture pop», a déclaré Rachel Smid, vice-présidente du développement du développement. «À une époque où le monde change constamment, Pour de vrai: l’histoire de la télé-réalité offre l’évasion parfaite dont nous avons tous besoin; une occasion de s’asseoir, de se détendre et de s’immerger dans un monde qui en a capturé tant. »

Cohen a conclu un accord global avec NBCUniversal, la société mère de Bravo et E! réseaux. Pour de vrai: l’histoire de la télé-réalité devrait être diffusé au début de 2021.

Andy Cohen adore renverser le thé

Cohen adore se mettre en désordre et les fans adorent voir à chacun Les vraies femmes au foyer réunions ou quand il pose des questions louches sur WWHL. Aucune autre personnalité de la télévision ne sait comment renverser le thé comme le fait Cohen. Le passionné de culture pop a également une chaîne SiriusXM et anime une émission où il approfondit tout.

Récemment, Kelly Dodd de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange a atterri dans l’eau chaude pour son franc-parler. Il y a une sérieuse réaction avec elle et Cohen a renversé le thé sur ce qu’il pense de la controverse.

«Les gens ont toujours célébré Kelly pour son franc-parler», a déclaré Cohen sur Tout iconique Podcast. «Les gens sont généralement célébrés pour [being outspoken and polarizing]. Mais il y a eu une sorte de calcul, et la ligne est tracée par certains fans sur ce qu’ils accepteront et ce qu’ils n’accepteront pas et c’est tout à fait leur droit.

Après des rumeurs selon lesquelles Caitlyn Jenner était envisagée pour la nouvelle saison de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, Cohen a rapidement mis fin à ces rumeurs. Il a pris à Radio Andy pour dissiper les allégations que Jenner allait détenir un diamant pendant RHOBH Saison 11.

«C’est l’un de ceux où l’appel vient de l’intérieur de la maison, comme on dit», a déclaré Cohen dans son émission SiriusXM. «Je sais qu’ils ont exprimé leur intérêt publiquement. Sur les réseaux sociaux, ils m’ont tagué dans des messages disant: « Nous pensons que c’est une excellente idée », mais ce n’est pas le cas. «

Cohen peut être vu tous les soirs sur Regardez ce qui se passe en direct sur Bravo.