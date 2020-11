Braunwyn Windham-Burke applaudit à Shade en disant qu’elle n’élève pas ses enfants

Braunwyn Windham-Burke est l’une des stars de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. Dans sa deuxième saison, la personnalité de Bravo fait face à une période plus difficile cette fois-ci. Windham-Burke a ouvert la saison en révélant à ses co-stars qu’elle luttait contre l’abus d’alcool. Maintenant, la femme au foyer est accusée de ne pas prendre soin de ses enfants et elle riposte.

D’où vient l’ombre vers Braunwyn Windham-Burke?

Bien que dans le RHOC Saison 15, Windham-Burke a fait amende honorable avec Kelly Dodd, les choses vont bientôt prendre une tournure pour le pire. Dodd a emménagé dans le même quartier que Windham-Burke et a eu une connexion, mais tout semble s’évanouir. Le promoteur de Positive Beverage a récemment appelé Windham-Burke pour avoir voyagé pendant une pandémie et laissé ses enfants derrière.

«C’est tellement faux… l’hypocrisie à son plus haut niveau», aurait écrit Dodd sur Instagram. «Je n’ai jamais abandonné ma fille pendant COVID. Elle était avec sa grand-mère et son père quand j’étais coincé à New York. Braunwyn, de son côté, s’est rendue à Porto Rico, Aspen, Salt Lake City et ailleurs sans ses enfants qui ont passé et continuent de passer beaucoup de temps avec des nounous, pas leur mère.

Dodd a rappelé à tout le monde que sa fille est une adolescente et qu’elle n’a pas l’âge où elle a constamment besoin de sa mère. Windham-Burke, en revanche, a plusieurs enfants qui ont encore moins de 6 ans.

«J’ai un enfant (adolescent)», a poursuivi Dodd. «Elle en a 7, dont 4 de 2 à 6 ans. Il y a tellement plus que j’ai hâte de dire à la réunion, alors restez à l’écoute. Le pauvre Braunwyn sera dévoré vivant.

Comment Braunwyn Windham-Burke a-t-il réagi?

Ce n’est pas seulement Dodd qui a appelé Windham-Burke pour ne pas avoir élevé ses enfants. Sur les réseaux sociaux, certains fans l’ont également signalé au RHOC star que les nounous élèvent ses enfants, pas elle.

«Nous sommes en 2020, nous brisons le plafond et restructurons la société, il est en fait possible d’être une maman incroyable et un humain incroyable», a répondu Windham-Burke selon une capture d’écran prise par Reality Blurb. «Nous pouvons tout faire, nos filles aussi.»

Une autre de ses adeptes a déclaré à Windham-Burke qu’elle ne devait à personne d’explication sur le fonctionnement de sa vie. Le fan lui a également conseillé d’ignorer les ennemis là-bas.

«Il ne s’agit pas des« haineux », il s’agit de mettre des noms et des visages aux femmes extraordinaires qui m’aident à élever mes enfants», a répondu Windham-Burke.

Quant à avoir plus d’enfants, Windham-Burke a déclaré qu’elle avait fini d’avoir des enfants en disant: «Nous avons fait une FIV pour les plus jeunes et Hazel était notre dernier embryon.

Emily Simpson rivalise également avec Braunwyn Windham-Burke

Dodd n’est pas la seule à appeler Windham-Burke, Emily Simpson a également jeté de l’ombre sur son chemin. Windham-Burke a récemment reconnu que les choses avec ses co-stars ne se sont pas bien terminées et après RHOC fini de filmer, ils l’ont tous désabonné. La mère de neuf enfants a attribué à Simpson une dispute avec elle à leurs convictions politiques opposées. Cependant, Simpson a applaudi en disant que ce n’était pas la raison pour laquelle elle ne la suivait plus.

«Je n’ai pas abandonné Braunwyn en raison de ses convictions politiques», a déclaré Simpson à All About the Real Housewives. «Je n’ai plus suivi Braunwyn parce qu’elle est hypocrite. Braunwyn a un talent étrange pour ébranler les gens et les faire se sentir désolés pour elle, puis exiger fermement que les gens ne jugent pas ses choix dans la vie. Elle utilise les termes «moderne» et «progressiste» pour justifier ses propres choix de vie douteux, tout en pointant du doigt les autres les étiquetant et en les jugeant durement.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé le mercredi soir à 21 h HE sur Bravo.