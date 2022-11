Brandy reviendra en tant que Cendrillon dans la suite de Descendants The Pocketwatch

Après 25 ans, Brandy reprendra le rôle de Cendrillon. En 1997, Brandy a joué dans Cendrillon de Rodgers & Hammerstein, un téléfilm basé sur le conte de fées classique qui a été produit par Disney et diffusé sur ABC. Whitney Houston a joué le rôle de la fée marraine avec le casting comprenant également Whoopi Goldberg, Jason Alexander et Bernadette Peters.





Un quart de siècle plus tard, Variety rapporte que Brandy devrait reprendre le rôle de Cendrillon pour un prochain film intitulé La montre de poche. En développement pour une sortie en streaming sur Disney+, La montre de poche sert de spin-off à la Descendants série de films, dont il y avait trois films précédents. Le nouveau film suit Red (Kyle Cantrall), la fille adolescente de la reine des cerfs, aux côtés de Chloé (Malia Baker), la fille de Cendrillon et du prince charmant. Selon le rapport, Red et Chloé « se croisent lors d’une célébration mémorable dans le royaume d’Auradon lorsqu’un chaos inattendu éclate. Afin d’empêcher un coup d’État imminent, ils doivent unir leurs forces pour voyager dans le temps, via une montre de poche magique créée par le fils du Chapelier fou, pour arrêter un événement qui entraînerait de graves conséquences. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Parmi les autres membres de la distribution, citons China Anne McClain reprenant son rôle d’Uma, la fille d’Ursula the Sea Witch, ainsi que Dara Renee dans le rôle de la sœur d’Ursula, Ulyana, Rita Ora dans le rôle de la reine de cœur « retenue et tyrannique », Ruby Rose Turner Bridget dans le rôle d’une jeune reine de cœur. , Morgan Dudley en tant que jeune Cendrillon, Joshua Colley en tant que Crochet et Melanie Paxson en tant que fée marraine.

Jennifer Phang réalise La montre de poche sur un scénario de Dan Frey et Russell Sommer. Suzanne Todd et Gary Marsh seront les producteurs exécutifs tandis que Phang est co-producteur exécutif.





La franchise Descendants va de l’avant

Disney

Descendance se déroule dans un univers d’action en direct suivant les adolescents de célèbres méchants de Disney. Lancé en tant que téléfilm sur Disney Channel en 2015, le casting comprenait Dove Cameron dans le rôle de Mal, la fille de Maléfique, Cameron Boyce dans le rôle de Carlos, le fils de Cruella de Vil, Booboo Stewart dans le rôle de Jay, le fils de Jafar, et Sofia Carson dans le rôle d’Evie, la fille de la méchante reine. Le film a été un succès auprès des téléspectateurs, engendrant des suites qui arriveraient en 2017 et 2019.

Il a été rapporté l’année dernière qu’il était prévu de développer plusieurs nouvelles tranches de la franchise après Descendance 3. Alors que le triste décès de Boyce avait bloqué les plans pour continuer la série, il a depuis été annoncé qu’il y avait au moins deux films en préparation chez Disney. Pour l’instant, l’accent est mis sur La montre de poche et le statut de l’autre film prévu n’est pas encore clair. La montre de poche a été annoncé à J23 en septembre.

La montre de poche n’a pas encore de date de première.