Brandy à propos de son nouvel album: “Je ne retiens rien”

Vendredi 31 juillet 2020 13 h 41

Après des années mouvementées et une longue pause, “B7” est le septième album de Brandy. Le joueur de 41 ans peut se prévaloir d’une carrière impressionnante. Elle sort donc son premier album à l’âge tendre de 15 ans et décroche un succès mondial avec “The Boy Is Mine” quelques années plus tard.

Dans la Bible, le chiffre sept symbolise la perfection et la perfection, le soulagement et la guérison. Elle s’accompagne souvent de l’accomplissement de promesses et de serments. Le nouvel album de Brandy est la manifestation du parcours acharné de la chanteuse vers la libération, la guérison et l’accomplissement des promesses qu’elle a faites il y a longtemps.

Après une pause de huit ans

Brandy est de retour comme vous ne l’avez jamais entendu. «Je dis tout sur cet album», explique-t-elle. «Je ne retiens rien.» Auto-évaluation complète après des années de turbulences personnelles et professionnelles.

“B7” est la première sortie de Brandy depuis “Two-Eleven” (2012). L’interruption de huit ans entre les projets est le résultat d’un auto-examen approfondi de la chanteuse et actrice, qui s’est retrouvée dans un endroit sombre après des années de turbulences personnelles et professionnelles. Les 15 titres aident à comprendre comment Brandy est devenue la femme robuste et spirituellement ancrée qu’elle est aujourd’hui.

Elle chante avec sa petite fille

Elle fantasme sur les joies simples d’un baiser sur le casual “Rather Be”, amène sa fille Sy’rai à l’hymne féminin puissant et énergique “High Heels”, questionne l’intégrité d’un amant dans “Say Something” et confronte son combat avec santé mentale sur la métaphorique “Bye BiPolar”.

L’album comprend également “Love Again”, son duo sensuel avec Daniel Caesar, plusieurs fois nominé aux Grammy Awards, ainsi que le single vidéo “Baby Mama” avec Chance the Rapper.

Elle chante sur les troubles mentaux

«Ce projet a été pour moi un moyen de me guérir. Je sentais que je pouvais être absolument honnête. J’ai pu me débarrasser de beaucoup de douleur et de douleur que je ressentais », explique Brandy. «J’avais l’impression que j’allais bien faire les choses. Pas pour personne en particulier, mais pour moi. “

Le nouveau single vidéo de la sortie est la chanson “Borderline”. Brandy remet en question l’honnêteté brûlante dans une relation à travers un groove hypnotique down-tempo, produit par DJ Camper (HER, Tamar Braxton) et LaShawn Daniels. La chanson est plus sombre, plus nerveuse que la ballade traditionnelle au brandy, et pourtant le sujet des maladies bipolaires en fait la pièce maîtresse du nouvel album.